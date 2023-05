Natáča sa nová komédia Rudolfa Havlíka o jednej nečakanej návšteve z kozmu

V hlavnej dvojroli sa objaví Jakub Prachař, ďalej Tereza Ramba, Filip Březina, Kateřina Marie Fialová, Vasil Fridrich, Erika Stárková, Jiří Langmajer, Leoš Noha, Petra Hřebíčková, Petr Vančura, Oldřich Navrátil, Pavel Kikinčuk a Jan Teplý.

Kludný život malej Moravskej dediny rozbúrajú podivné úkazy. Ako by sa na poli za obcou odohrávalo niečo tajomného. Miestny amatérský astronóm Blažej (Filip Březina) je presvedšený, že je to návšteva z kozmu. Len mu to nikto neverí. Starosta Picek (Vasil Fridrich) má práve veľa práce s dotáciami a tunajšia policajtka Marková (Erika Stárková) spúšťa pátranie po ukradnutej cisterne. Ale prečo se teda nedaleko vinice objavily na poli kruhy? A prečo sa sused Franta (Jakub Prachař) zrazu chová tak divne? Rozpráva nezmysly a hladá akýsi Karadar. Ako by ho niekto vymenil! Celá dedina tvrdí, že Franta bol vždy trochu z inej planéty, ale takéto chovanie je veľa aj na jeho ženu Boženu (Tereza Ramba). A prečo se tu odrazu zjavila Rebeka (Kateřina Marie Fialová), ktorá tvrdí, že do tejto na prvý pohľad nezaujímavej obce prišla iba kempovať? A komu v skutočnosti velí generál Sokol (Jiří Langmajer)?

„Kedysi dávno, eště keď som natáčal Rozprávky pre Emu, som mal v hlave pár nápadov. Chcel som natočit film, kde sa muž zmení na ženu, chcel som natočit dobrodružný film na opustenom ostrove, chcel som natočit film, v ktorom mimozemský návštevník pristane miesto v Amerike v Čechách, respektíve na Morave. A teraz naň prišiel rad. Ohromne ma bavilo pracovať na takej téme a nebrať ho veľmi vážne ako sci-fi, ale ako situačnú komédiu zasadenú do nášho prostredia,“ hovorí režisér a scenárista Rudolf Havlík.

Komédia Franta mimozemšťan si na pôdoryse ľahko absurdného príbehu zahráva so situáciami, ktoré nevieme vysvetliť, možno sa ich aj bojíme, ale musíme nájsť spôsob, ako sa s nimi popasovať. „robím si srandu zo všetkého, čo mi pripadá dôležité, pretože humor je spôsob, ako občas dostať na svetlo zložitejšie veci, ktoré ľudí môžu niekedy nahnevať. Konšpiračné teórie, nevzdelanosť, lenivosť, naša česká nerozhodnosť a tiež trochu strach niekomu pomôcť, pretože by sa to mohlo otočiť proti nám. Napriek tomu všetkému ale všetci vieme, že nakoniec keď chceme, dokážeme velké veci ai my, Češi. A to ani nehovorím o Moravákoch. Na nich si žiadny mimozemšťan nedovolí,“ dodává režisér Rudolf Havlík.

Komédia Franta mimozemšťan vzniká v produkcí spoločnosti Fénix Film Dany Volákové a Michaely Bastien, koproducenti sú spoločnosti Flamesite, SOLID ENTERPRISE – Marek Veselický a Valérie Kubíková. Natáčanie bude prebiehať v stredočeských Sýkořicích, v Prahe, v Brne a v jeho okolí.

Spoluproducentom filmu je slovenský producent Marek Veselický je to jeho už tretia spolupráca s producentkou Danou Volákovou s ktorou začal spoluprácu ako producent filmu Doktor od jezera hrochov režiséra filmu Zdeňka Trošky videlo v Čechách a na Slovensku vyše 400 000 divákov a druhá s režisérom Rudolfom Havlíkom na filme Po čom muži túžia 2. Film mal návštevnosť minulý rok v kinách 330 000 divákov. Marek Veselický taktiež produkoval vojnovú drámu Rozhovor s nepriateľom a bol spoluproducentom akčnej komédie Ubal a Zmiz.

„Franta mimozemšťan je náš další projekt s Rudom Havlíkom. Dve divácky veľmi úspešné komédie Po čom muži túžia 1 a 2 vychádzali z podobného princípu – nepravdepodobné situácie a ich zasadenie do reálneho sveta sú zdrojom humoru ai možnosti pozrieť sa očami filmových hrdinov na všedné ľudské konanie s odstupom, nadsázkou a zdravou iróniou. A to isté slubuje ai Franta mimozemšťan. Rázovití hrdinovia tejto komédie riešia všetky problémy tak svojským spôsobom, že ich prípadná prítomnosť mimozemskej civilizácie vlastne neprekvapí. A či sa medzi nimi naozaj nejaký ufon objavil? Na to si diváci musia počkat až do kina, “ hovorí producentka Dana Voláková.

Do kín uvedie komédiu Franta mimozemšťan distribučná spoločnost Cinemart vo februári 2024.

