Div, že nespôsobila NEHODU: Slovenská TOPmodelka riadila loď HORE BEZ!

BRATISLAVA - Slovenská topmodelka Barbora Brušková sa postarala o poriadny rozruch. Na jachte sa totiž predviedla hore bez! Dokonca loď aj riadila. Div, že nespôsobila nehodu!
Barbora Brušková je slovenská topmodelka, ktorej tvár zažiarila na rôznych titulkách. Pravidelne sa ukazuje aj v spoločnosti na akciách či kinopremiérach. Blondínka je vo svojom obore veľmi úspešná, Zaujímavé črty tváre a dokonalé telo jej zaručili miesto v modelingu. Veľa sa toho o jej súkromí nevie, no pravidelne svojich fanúšikov zásobuje fotografiami na sociálnej sieti Instagram.
Naposledy zdieľala príspevok, v ktorom sa rozlúčila s letom. Zverejnila snímky lahodiace oku, a nielen tomu ženskému, ale i mužskému. Slnkom zaliaty deň, more ako z pohľadnice a Barbora sediaca za kormidlom jachty v oranžových bikinových nohavičkách a s farebným klobúčikom na hlave. To všetko pôsobí ako dokonalý letný sen. Aby ju lepšie počas riadenia lode opálilo, nenasadila si vrchný diel plaviek.
A práve to sa postaralo medzi jej fanúšikmi o poriadny rozruch. Viacerým vyrazila dych a mnohí nešetrili pozitívnymi komentármi. Na toto sa dá povedať len jediné – div, že nespôsobila nehodu! A síce leto už skončilo, takéto momenty si budeme pamätať navždy. Veď čoskoro je tu zas...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%