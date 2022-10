Po 18 rokoch ROZVOD: Slovenská herečka (46) si za Američana našla NÁHRADU!

Herečka Jana Kolesárová známa napríklad z jojkárskeho seriálu Za sklom si prednedávnom prešla ťažkým obdobím. S americkým manželom Brianom boli totiž v rozvodovom konaní. Rozchod dlho tajili a v súkromí sa sami museli vyrovnať so smútkom z nevydareného vzťahu. Po 18 rokoch si povedali zbohom. Z dlhoročného manželstva im ostal 15-ročný syn Lucas.

Aj keď im to spolu už neklapalo, rozišli sa v dobrom. „Prechádzali sme obdobím transformácie a smútku, ktorým sme si museli prejsť. Nikdy sme nemali veľké konflikty, nemuseli sme sa navzájom mstiť. Brian je v tomto ohľade úžasný muž, ktorému prajem len to najlepšie a vždy pri ňom stojím,“ úprimne sa herečka vyjadrila v rozhovore pre magazín Ženy a život.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV JOJ

V istej fáze spolunažívania niekedy príde moment, kedy to je lepšie ukončiť. Túto situáciu zažili aj manželia a usúdili, že bude lepšie, ak sa v živote pohnú ďalej. „Strávili sme spolu veľa rokov a investovali sme do seba lásku, ktorá, samozrejme, do určitej miery zostáva s nami. Chápem, že niekedy sa medzi ľuďmi, ktorí sú krutí, dejú veci. Ale pestovanie nenávisti je pre telo škodlivé,“ dodala. Vyzerá to tak, že na Briana stále myslí len v dobrom.

Dlho však za bývalým manželom nesmútila a dnes sa raduje z novej lásky. Single obdobie v jej živote netrvalo dlho a vzťah prišiel nečakane. „Nemala som potrebu hľadať, nebola som upnutá. Vtedy vesmír pracoval a dodal mi tú správnu osobu. Teraz som neskutočne šťastná,“ uviedla, no viac detailov neprezradila. Síce vymenila Ameriku za Prahu, ale zrejme jej takáto zmena prospela a teraz si užíva svoj život plnými dúškami.