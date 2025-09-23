Elán v problémoch: Kapela sa ZASEKLA vo výťahu! Zasahovať musel TECHNIK. Čo ZACHRÁNILO Joža Ráža?

PRAHA – To nevymyslíš, to je proste život! Kapela Elán navštívila Prahu, aby predstavila svoje veľké plány na ďalší rok. Ale osud mal iné plány – kapela sa zasekla vo výťahu!
Slovenská legenda, kapela Elán, dorazila do Prahy, aby na tlačovej konferencii prezradila svoje novinky a plány na rok 2026. To by však neboli Elánisti, keby sa o rozruch nepostarali už na začiatku. Niekoľkí členovia kapely sa totiž ešte pred začatím zasekli vo výťahu medzi druhým a tretím poschodím. Na miesto musel byť privolaný technik, ktorý kapelu vyprostil. Spustil rebrík a muzikanti sa po ňom museli vyšplhať až na tretie poschodie.
Veľké šťastie mal frontman kapely Jožo Ráž. Ten totiž prišiel o pár minút skôr, a tak sa technickej nepríjemnosti vyhol, píše český Blesk. Kým ostatní členovia kapely šplhali po rebríku, Jožo už sedel v miestnosti, netušiac, čo sa s jeho parťákmi deje. Po tejto vtipnej chvíli kapela pokračovala v predstavení svojich plánov. Exkluzívne uvedli nový videoklip k piesni Zavolaj mi! a prezradili ďalšie termíny koncertov tohtoročného turné ELÁN 70 – Oslavy pokračujú. Najväčšou novinkou je plánovaný koncert ELÁN & Kamaráti v Edene v roku 2026 pri príležitosti 45. výročia vydania kultového albumu Ôsmy svetadiel.
Mladší fanúšikovia tak budú môcť naživo vidieť a počuť Elán v pôvodnej zostave (chýbať však bude zosnulý Vašo Patejdl (†68)), a tí starší sa zas vrátia späť do svojich mladších čias. Koncerty sa uskutočnia 23. mája 2026 v Nitre a 6. júna 2026 v pražskej aréne Eden. Teraz už len dúfať, že sa kapela niekde nezasekne...
