Jožo Ráž (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Iba náhoda môže za to, že vznikol skvelý hit!

V druhej epizóde dokumentárneho cyklu Textári si diváci môžu pozrieť príbeh Borisa Filana, ktorý sa radí medzi najvýznamnejších a najobľúbenejších autorov na Slovensku. Boris Filan vyštudoval dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a začal pracovať ako dramaturg a scenárista v Slovenskej televízii. Je známy svojím nezameniteľným štýlom, v ktorom spája humor, cit pre detail a hlboký záujem o človeka i svet.

Dokumentárny film Textári ponúka intímny pohľad nielen na Filanovu umeleckú tvorbu, ale aj na jeho osobný život a spolupráce so špičkami slovenskej hudby, akými sú Jožo Ráž a Pavol Hammel. Títo umelci spoločne spomínajú na obdobia a udalosti, ktoré ovplyvnili ich tvorbu i vzájomné vzťahy. Ján Baláž zo skupiny Elán o ňom hovorí ako autorovi, ktorý "písal obrazmi". Každý jeho text bol starostlivo premyslený. Filan ako tvorca mnohých nezabudnuteľných hitov má schopnosť urobiť zo zdanlivo bežných situácií jedinečné príbehy a prekročiť tak hranice času.

Diváci sa prostredníctvom Textárov prenesú do atmosféry rokov, kedy vznikali Filanove najslávnejšie texty a dozvedia sa napríklad aj to, čo sa stalo, keď Filana s Rážom nepustili do baru. Pozrite si video a sledujte aj druhú epizódu dokumentárneho cyklu Textári v nedeľu 12. januára o 20.10 na Dvojke.

Filana s Elánom nepustili do baru! Výsledok? Toto z toho vzniklo: Chvalabohu (Zdroj: STVR)