Trapas roztržitej zlodejky: Pri krádeži v obchode stratila občiansky preukaz, v druhom potiahla sexuálnu pomôcku!

PLZEŇ - V dnešnej dobe sa v policajnej praxi vyskytne množstvo bizarných a šialených prípadov. No na to, aby zlodejka pri krádeži stratila občiansky preukaz a hneď potom išla kradnúť sexuálnu pomôcku, potrebovali aj orgány zákona dostatok trpezlivosti.
Prípad na svojej webstránke tydenikpolicie.cz prezentovala česká polícia. Prípad sa odohral v Plzni a žena sa evidentne, koniec koncov ako každý zlodej, spoliehala na to, že nezanechá stopy. Všetko však dopadlo presne naopak. Nielenže ju zaznamenali bezpečnostné kamery, ale vďaka stratenému dokladu totožnosti ju identifikovali presne.
Prípad riešili v pondelok 22. septembra, kedy popoludní vchádzala hliadka mestskej polície do Študentskej ulice. Predávačka obchodného zariadenia Pepco sa posťažovala, že jej zákazníčka v obchode stratila občiansky preukaz. Ako sa ukázalo, doklad patril 32-ročnej žene. Do prípadu však vniesla dávku kontroverzie druhá zamestnankyňa.
Moment, kedy sa rozhodla pre útek
Tú upozorňovala kolegyňa z drogérie DM na to, že spomínaná žena z občianskeho preukazu chodieva kradnúť. "Na čo si táto predavačka všimla 32-ročnú zlodejku ako z predajnej plochy zamierila do kabínok s oblečením," popisuje polícia. Následne ju požiadali o kontrolu tašky, no nič ukradnuté nenašli. Z tašky jej však vypadol občiansky preukaz - a v tej chvíli sa dala na útek.
"A tu prichádza na scénu drogéria. Práve tam totiž videla predavačka tú istú ženu, ako si z regálu odnáša tovar v hodnote 1 499 českých korún (cca 61 eur, pozn. red.) - konkrétne vibrátor a než stihla predavačka zareagovať, zlodejka bola preč," popísala polícia.
"Na rozdiel od jej úteku v druhom obchode toto zostalo uložené na kamerovom zázname pekne pohromade. Hliadka všetko preverila a prostredníctvom operačného oddelenia zistila, že zábudlivá žena nebude v "odbore" žiadny nováčik a majú o ňu záujem policajné zložky, ktorým boli všetky zistené skutočnosti odovzdané. Ak sa 32-ročná zákazníčka rozhodne pre svoj doklad prísť osobne, zostáva otázkou," doplnila s miernou iróniu polícia, ktorá dodala, že stratiť veci sa dá síce ľahko, no prísť o občiansky preukaz priamo pri krádeži, to už je naozaj bizarnosť.