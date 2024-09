Smutná DIAGNÓZA českej hviezdy: Boj s ALZHEIMEROM... Choroba sa na ňom značne podpisuje!

(Zdroj: Profimedia)

Informáciu priniesol denník Blesk, ktorý režiséra na oslave vyspovedal. Spoločnosť pri rozhovore mu robila jeho manželka Jana Adamcová. Na otázku, ako sa má po zdravotnej stránke, sa Adamec rozhodne nesťažoval. „Nie je to tak zlé. Spadol som zo schodov, zlomil som si členok na pravej nohe, takže som to dával dokopy, ale v podstate mi je dobre a ako dôchodca sedím doma, pozerám na televíziu a čítam si,“ prezradil.

Neskôr počas rozhovoru sa však ukázalo, že zákerný Alzheimer sa začína na známom Čechovi podpisovať. Občas totiž odpovedal z cesty a manželka ho musela opravovať. Prejavilo sa to aj pri otázke o ich manželstve. Adamec sa síce začal rozplývať a pochvaľoval si, no v skutočnosti dvojica už nejaký čas žije oddelene. Zabudol azda na to?

Jana však pri svojom zákonitom stále stojí a stará sa, aby mal všetko, čo potrebuje. „Je to teraz dosť o tom dohliadať, aby chodil na vyšetrenia, mal navarené a mal pravidelné prechádzky,“ priznala spomínanému denníku Jana, ktorá s deťmi zostala v rodinnej vile na Hanspaulke, Jiří sa odsťahoval do susedného bytu.

(Zdroj: Marek Patek / CNC / Profimedia)