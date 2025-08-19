Tlučková spomína na SVADBU so Skrúcaným: Pozvaný bol aj Krajíček (†57)... Neuveríte, čo VYVIEDOL!

BRATISLAVA - Divadlo komédie už v septembri prinesie nové predstavenie Krajíček úsmevu, ktoré je poctou nezabudnuteľnému slovenskému hercovi, humoristovi a moderátorovi Ivanovi Krajíčkovi (†57). Jednu z postáv v muzikáli stvárni aj Zuzana Tlučková (63), ktorá s legendou aj osobne pracovala. Bol dokonca aj na jej svadbe so Štefanom Skrúcaným (65)... A neuveríte, čo jej tam vyviedol!
Tento rok si Slovensko pripomína nedožité 85. narodeniny legendárneho slovenského herca, humoristu a zabávača Ivana Krajíčka. A pri tejto príležitosti vzniká pod taktovkou režiséra a scenáristu Svetozára Sprušanského divadelné predstavenie na jeho počesť. Do projektu sa zapojili herci ako Peter Kočiš, Marcel Ochránek, Sväťo Malachovský, Lucia Lapišáková, Katka Ivanková či Gizka Oňová a Zuzana Tlučková.
Posledné dve z menovaných s Krajíčkom aj osobne spolupracovali. A tak nás zaujímalo, ako si na slovenskú legendu spomínajú. „Tak, ako je to písané v scenári, ktorý momentálne robíme, Ivan bol nesmierne pestrý v tom, že na čo siahol, tak to bolo odsúdené na úspech. On bol úžasný moderátor, famózny herec, výborný režisér, spevák, takže naozaj ja si naňho spomínam... Na čokoľvek... Na relácie, ktoré som s ním robila, ako bolo Vtipnejší vyhráva alebo keď som sa stretla s ním ako s režisérom alebo kolegom hercom, tak to bolo vždy fantastické,“ prezradila pre Topky.sk Tlučková.
S Ivanom si boli blízki. Nechýbal dokonca ani na jej svadbe so Štefanom Skrúcaným... No a nezostal svojej povesti vtipkára nič dlžný ani tam. Herečka si zaspomínala na vtipnú príhodu. „Ivan Krajíček bol hosťom na mojej svadbe a po istej hodine zobral paličky bubeníkovi a začal spievať pesničky typu Len bez ženy môže byť človek blažený. A bola tam aj Zorka Kolínska, moja veľmi dobrá priateľka, ktorá mi zároveň bola aj svedkyňou, takže mám na nich veľmi milé spomienky aj osobné, aj profesionálne,“ zaspomínala si. Viac sa dozviete z rozhovoru nižšie!
