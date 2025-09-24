Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?

BRATISLAVA - Hudobný návrat, aký nikto nečakal! Monika Bagárová po dlhých šestnástich rokoch spája sily s Janom Bendigom a Markétou Konvičkovou v hudobnej novinke TY! To však nie je jediná novinka v jej živote.
Trojica, ktorá sa spoznala ešte v čase prvej série Česko Slovenskej SuperStar, predstavuje singel Ty. Novinka prináša silné posolstvo o vzťahoch poznačených sebeckosťou a toxicitou. „Sebectvo, láska, v ktorej figuruje najviac iba jeden… A to je odraz dnešnej doby, keď spolu dvaja nevydržia, lebo nikto nedokáže ustúpiť,“ vysvetľuje speváčka v domnení, že toxické vzťahy sú čoraz častejšou realitou.
Ona sama má však šťastie na harmonický vzťah. Dnes doslova žiari po boku podnikateľa Lea Lejaka, ktorý si výborne rozumie aj s jej dcérokou Rumiou. „Sme spolu už tri roky a mediálne to veľmi neťaháme. Na mojom Instagrame ho často neuvidíte, ale dôležité je, že ten vzťah je veľmi pekný,“ prezradila Monika. Usmievavá brunetka sa dokonca netají tým, že by chcela rozšíriť svoju rodinku. „Rozhodne, ja by som chcela ešte aspoň jedno dieťa. Najlepšie dve, tak snáď to stihnem,“ prezrádza s úsmevom na tvári. A hoci má dnes po boku iného muža, nebráni sa spomienkam na minulosť. Prehovorila o svojom vzťahu s Benom Cristovaom a v závere rozhovoru prezradila aj veľkú novinku: Bude svadba!