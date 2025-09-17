Česká Miss World porodila v TAJNOSTI: Dcérka dostala krásne meno!

PRAHA - Česká Miss World Krystyna Pyszková (26) sa stala mamou. Porodila v tajnosti pred týždňom. Dcérka dostala krásne meno!
V júli prasklo tajomstvo českej Miss World Kristiny Pyszkovej, ktorá vtedy odhalila, že je tehotná. „Jedna kapitola skončila, ďalšia začína," napísala k romantickým záberom, na ktorých jej bolo vidieť tehotenské bruško. Na filmovom festivale vo Varoch potvrdila, že s partnerom čakajú dievčatko. V tom čase bola krásna Češka už v pokročilom štádiu tehotenstva, takže sa jej to darilo tajiť naozaj dlho.
Festival vo Varoch odhalil TAJOMTVO českej Miss World: Je TEHOTNÁ... Skrývala to 7 mesiacov!
A rovnako to nebolo inak ani s pôrodom. Po dlhšej odmlke potvrdila, že sa stala maminkou. „Bol to nesmierne silný a krásny okamih, za ktorý sme hlboko vďační. Prežívam jedno z najvýznamnejších období svojho života,“ povedala pre Super.cz Krystyna. Modelka porodila pred týždňom. S krásnou novinkou sa podelila aj na sociálnej sieti Instagram: „Vitaj na svete, Aurora." Krystyna tvorí pár s realitným investorom Byronom Baciocchim.