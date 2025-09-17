Streda17. september 2025, meniny má Olympia, Melisa, zajtra Eugénia

Lelkesovci o KRÁDEŽI v ich dome: Sise zostali len PRÁZDNE KRABICE, ale... Zlodeji urobili túto CHYBU!

Sisa Lelkes Sklovská, Juraj Lelkes
Sisa Lelkes Sklovská, Juraj Lelkes (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

BRATISLAVA - V júli sme na Topkách informovali o krádeži, ku ktorej došlo v dome Sisy Lelkes Sklovskej (59) a Juraja Lelkesa (74). V noci z piatka na sobotu sa k nim vlámali zlodeji a odniesli si cennosti a vzácne mince v hodnote približne 30-tisíc eur. Manželia teraz o nepríjemných chvíľach prehovorili. Speváčke zostali len prázdne krabice, ale... Zlodeji spravili túto chybu!

Lelkesovci obeťami ZLODEJOV: Z domu im UKRADLI cennosti za 30-tisíc eur! Prečítajte si tiež

Lelkesovci obeťami ZLODEJOV: Z domu im UKRADLI cennosti za 30-tisíc eur!

K incidentu došlo v noci 11. júla. Neznámy páchateľ sa vtedy vlámal do rodinného domu Lelkesovcov, preliezol zamknutú bránu s vysokým plotom a následne poškodil plastové dvere, cez ktoré sa dostal dúvnútra. Zlodej chodil manželom po dome, dokonca bol aj v spálni a odniesol si cennosti a vzácne mince v hodnote približne 30-tisíc eur. 

Galéria: Sisa Lelkes Sklovská

„Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III. sa zaoberajú objasňovaním podozrenia zo spáchania trestného činu,“ vyjadril sa vtedy hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. O mesiac neskôr muži zákona zadržali podozrivého 40-ročného Jána, ktorý je dnes stíhaný na slobode a dostal monitorovací náramok. 

Od incidentu uplynuli dva mesiace a Lelkesovci o nepríjemnom zážitku prehovorili pre týždenník Plus 7 dní. Sise vraj zostali len prázdne krabice. „Nezostal mi žiadny Swarovski, to mi ukradli úplne komplet celé. Celú limitovanú zbierku za 15 rokov, hrozne veľa, tých krásnych náhrdelníkov. Je mi to ľúto, bola som s tým spätá, pretože každý tento set patril ku šatám a topánkam. Mám iba prázdne krabice, na ktoré sa môžem pozerať,“ priznala Sklovská.

Bratislavské módne dni - druhý deň. Sisa Lelkes Sklovská, Juraj Lelkes
Zobraziť galériu (3)
Bratislavské módne dni - druhý deň. Sisa Lelkes Sklovská, Juraj Lelkes  (Zdroj: Ján Zemiar)

Dvojica bola v čase krádeže na dovolenke. A ako priznáva, nebopadlo to napokon tak zle, ako sa obávali - zlodeji totiž pri úteku množstvo vecí povytrácali. „U nás urobili tak strašný neporiadok, takže v tej kope príšerného bordelu som nachádzala to, čo sa im vysypalo. Čože to bolo šťastie. Takže som našla pár prsteňov, náramky a také veci, o ktorých som si myslela, že sú fuč,“ povedala speváčka. 

No prekvapivo, okrem šperkov, iné veci nezmizli. „Všetky kabelky boli rozhádzané a nechýbali žiadne, ani šaty, aspoň si myslím, že mi to nechýba. Lebo to bolo ako drevorubači, to bol taký neporiadok,“ opísala. „Asi problém bol v tom, že nevedeli vypnúť alarm, ktorý stále hučal. Konali v zhone. Najväčšiu škodu urobili Swarovski zbierky,“ dodal Lelkes. Práve on prezieravo ochránil najcennejšie veci - pred odchodom na dovolenku dal totiž zlato do trezoru. 

1. kolo Let's Dance. Na snímke Sisa Lelkes Sklovská s manželom
Zobraziť galériu (3)
1. kolo Let's Dance. Na snímke Sisa Lelkes Sklovská s manželom  (Zdroj: Ján Zemiar)

Viac o téme: Sisa Lelkes SklovskáJuraj Lelkes
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Móda z JOJ párty
Móda z JOJ párty podľa AI: Ema ako Britney Spears, HOT mama Plačková a... Ona si odbehla z obchodu?!
Domáci prominenti
Sisa Lelkes Sklovská na
Sklovská posiela HORÚCI pozdrav z dovolenky: FOTO v bikinách... Ona, že má pred 60-kou?!
Domáci prominenti
Juraj Lelkes, Sisa Lelkes
Lelkesovci obeťami ZLODEJOV: Z domu im UKRADLI cennosti za 30-tisíc eur!
Domáci prominenti
Sisa Lelkes Sklovská
Sklovská po rokoch prehovorila o TRPKEJ SPOMIENKE na mamu: Táto veta ju POZNAČILA na celý život!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podľa trénera Žiliny Milana Bartoviča to dnes nebol ľahký zápas
Podľa trénera Žiliny Milana Bartoviča to dnes nebol ľahký zápas
Zoznam TV
Brankár Prešova Jaroslav Janus: Ťažko vyhrať zápas len s jedným streleným gólom
Brankár Prešova Jaroslav Janus: Ťažko vyhrať zápas len s jedným streleným gólom
Šport
Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana
Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Poslanci začali utorkové rokovanie
Poslanci začali utorkové rokovanie diskusiou ku konsolidácii: Dnes budú rokovať až do 20:00
Domáce
FOTO protest hnutia Progresívne Slovensko
Vo viacerých mestách na Slovensku sa podvečer konajú protesty proti konsolidácii
Domáce
Vážna nehoda kamiónu a
Vážna nehoda kamiónu a dodávky na R1! Vodiča so zraneniami hlavy a krku previezol vrtuľník
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela uznávaná a obľúbená LEKÁRKA! Bola skvelá odborníčka s ľudským prístupom
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela uznávaná a obľúbená LEKÁRKA! Bola skvelá odborníčka s ľudským prístupom
Regióny

Zahraničné

České voľby klopú na
České voľby klopú na dvere: Čerstvý PRIESKUM veľa napovedá, neohrozený Babiš si už len vyberá partnerov!
Zahraničné
Esperanza Gómez vyhrala súd
Pornohviezda vyhlásila vojnu Instagramu: Rozhodoval súd! Proces vyhrala, to však nie je všetko
Zahraničné
hrad Windsor
V Británii zadržali mužov za lety dronov pri hrade Windsor počas návštevy Trumpa
Zahraničné
Kash Patel
Šéf FBI Kash Patel odmieta dohady: Epstein neponúkal ženy iným osobám
Zahraničné

Prominenti

Sisa Lelkes Sklovská, Juraj
Lelkesovci o KRÁDEŽI v ich dome: Sise zostali len PRÁZDNE KRABICE, ale... Zlodeji urobili túto CHYBU!
Domáci prominenti
Keith Flint
Smutný koniec výstredného speváka: V sobotu odbehol preteky, v pondelok spáchal samovraždu
Osobnosti
Laura Vizváryová
Kollárova Laura NESPOKOJNÁ s nevydarenou plastikou: Pod nôž sa chystá ZNOVA!
Domáci prominenti
Radikálne ROZHODNUTIE Španielska: Eurovízie
Radikálne ROZHODNUTIE Španielska: Eurovízie 2026 sa NEZÚČASTNÍ, ak bude súťažiť TÁTO krajina!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Majiteľ počul zvláštne zvuky,
Hrôzostrašné zvuky zo steny odhalili desivú pravdu: Majiteľ bytu skoro odpadol! FOTO Neznámy muž si tam zariadil bývanie
Zaujímavosti
Leniví a večne vyčerpaní?
Leniví a večne vyčerpaní? Tieto potraviny ZMENIA úplne všetko
vysetrenie.sk
FOTO Matka prinútila svoju dcérku
Škandál v škole! Oblečenie päťročného dievčatka vyvolalo v škole POHORŠENIE: Rodičia hovoria o sexualizácii detí
Zaujímavosti
HOROR na dovolenke: Žena
HOROR na dovolenke: Žena po návrate do hotelovej izby zažila šok! Pod posteľou objavila cudzieho muža
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk

Ekonomika

Lacné potraviny sľubujú aj českí politici: Majú ich návrhy šancu na úspech?
Lacné potraviny sľubujú aj českí politici: Majú ich návrhy šancu na úspech?
Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!
Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!
V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)
V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)
MOL objavil ďalšiu ropu v Maďarsku: Prezradil, kde sa bude spracovávať! (foto)
MOL objavil ďalšiu ropu v Maďarsku: Prezradil, kde sa bude spracovávať! (foto)

Šport

Neskutočná prestrelka medzi Juventusom a Borussiou: Najšialenejší polčas histórie Ligy majstrov!
Neskutočná prestrelka medzi Juventusom a Borussiou: Najšialenejší polčas histórie Ligy majstrov!
Liga majstrov
O výhre oslabeného Realu rozhodli dve penalty, obrovská senzácia na úkor Benficy Lisabon!
O výhre oslabeného Realu rozhodli dve penalty, obrovská senzácia na úkor Benficy Lisabon!
Liga majstrov
VIDEO Strata trojgólového náskoku ich mohla vyjsť draho: Nitra sa konečne dočkala prvej výhry!
VIDEO Strata trojgólového náskoku ich mohla vyjsť draho: Nitra sa konečne dočkala prvej výhry!
Tipsport liga
Krásne chvíle hviezdneho tenistu: So snúbenicou oznámili nádhernú novinku
Krásne chvíle hviezdneho tenistu: So snúbenicou oznámili nádhernú novinku
ATP

Auto-moto

ZSSK získa ďalšie dva nové vlaky, do prevádzky ich zaradí v grafikone 2026/2027
ZSSK získa ďalšie dva nové vlaky, do prevádzky ich zaradí v grafikone 2026/2027
Doprava
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Novinky
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Ako zvládať kariérny stres v ére neustálej dostupnosti? Rady, ako si nastaviť hranice a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia
Ako zvládať kariérny stres v ére neustálej dostupnosti? Rady, ako si nastaviť hranice a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia
Prostredie práce
Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Motivácia a produktivita
Quiet quitting na Slovensku: Tichý odchod, ktorý hovorí nahlas
Quiet quitting na Slovensku: Tichý odchod, ktorý hovorí nahlas
Prostredie práce
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Rady a tipy
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Rady a tipy

Technológie

Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Filmy a seriály
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Vesmír
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Armádne technológie
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Android

Bývanie

Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?

Pre kutilov

Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia si vyžadujú najviac pozornosti od partnera a komplikuje im to vzťahy: Našli ste sa?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia si vyžadujú najviac pozornosti od partnera a komplikuje im to vzťahy: Našli ste sa?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
České voľby klopú na
Zahraničné
České voľby klopú na dvere: Čerstvý PRIESKUM veľa napovedá, neohrozený Babiš si už len vyberá partnerov!
Esperanza Gómez vyhrala súd
Zahraničné
Pornohviezda vyhlásila vojnu Instagramu: Rozhodoval súd! Proces vyhrala, to však nie je všetko
Zubárka napadla v čakárni
Zahraničné
Peklo v čakárni, TOTO sa nevidí každý deň: ZUBÁRKA zaútočila na pacientku KOVOVOU tyčou a hodila ju o zem!
protest hnutia Progresívne Slovensko
Domáce
Vo viacerých mestách na Slovensku sa podvečer konajú protesty proti konsolidácii

Ďalšie zo Zoznamu