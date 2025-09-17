Lelkesovci o KRÁDEŽI v ich dome: Sise zostali len PRÁZDNE KRABICE, ale... Zlodeji urobili túto CHYBU!

BRATISLAVA - V júli sme na Topkách informovali o krádeži, ku ktorej došlo v dome Sisy Lelkes Sklovskej (59) a Juraja Lelkesa (74). V noci z piatka na sobotu sa k nim vlámali zlodeji a odniesli si cennosti a vzácne mince v hodnote približne 30-tisíc eur. Manželia teraz o nepríjemných chvíľach prehovorili. Speváčke zostali len prázdne krabice, ale... Zlodeji spravili túto chybu!
K incidentu došlo v noci 11. júla. Neznámy páchateľ sa vtedy vlámal do rodinného domu Lelkesovcov, preliezol zamknutú bránu s vysokým plotom a následne poškodil plastové dvere, cez ktoré sa dostal dúvnútra. Zlodej chodil manželom po dome, dokonca bol aj v spálni a odniesol si cennosti a vzácne mince v hodnote približne 30-tisíc eur.
„Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III. sa zaoberajú objasňovaním podozrenia zo spáchania trestného činu,“ vyjadril sa vtedy hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. O mesiac neskôr muži zákona zadržali podozrivého 40-ročného Jána, ktorý je dnes stíhaný na slobode a dostal monitorovací náramok.
Od incidentu uplynuli dva mesiace a Lelkesovci o nepríjemnom zážitku prehovorili pre týždenník Plus 7 dní. Sise vraj zostali len prázdne krabice. „Nezostal mi žiadny Swarovski, to mi ukradli úplne komplet celé. Celú limitovanú zbierku za 15 rokov, hrozne veľa, tých krásnych náhrdelníkov. Je mi to ľúto, bola som s tým spätá, pretože každý tento set patril ku šatám a topánkam. Mám iba prázdne krabice, na ktoré sa môžem pozerať,“ priznala Sklovská.
Dvojica bola v čase krádeže na dovolenke. A ako priznáva, nebopadlo to napokon tak zle, ako sa obávali - zlodeji totiž pri úteku množstvo vecí povytrácali. „U nás urobili tak strašný neporiadok, takže v tej kope príšerného bordelu som nachádzala to, čo sa im vysypalo. Čože to bolo šťastie. Takže som našla pár prsteňov, náramky a také veci, o ktorých som si myslela, že sú fuč,“ povedala speváčka.
No prekvapivo, okrem šperkov, iné veci nezmizli. „Všetky kabelky boli rozhádzané a nechýbali žiadne, ani šaty, aspoň si myslím, že mi to nechýba. Lebo to bolo ako drevorubači, to bol taký neporiadok,“ opísala. „Asi problém bol v tom, že nevedeli vypnúť alarm, ktorý stále hučal. Konali v zhone. Najväčšiu škodu urobili Swarovski zbierky,“ dodal Lelkes. Práve on prezieravo ochránil najcennejšie veci - pred odchodom na dovolenku dal totiž zlato do trezoru.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%