Móda z JOJ párty podľa AI: Ema ako Britney Spears, HOT mama Plačková a... Ona si odbehla z obchodu?!

BRATISLAVA - Na párty televízie JOJ to opäť poriadne žilo – nielen hudbou a hviezdnymi hosťami, ale aj outfitmi, ktoré si zaslúžia potlesk… alebo aspoň zdvihnuté obočie. Dress code znel jasne: voľný streetwear s prvkami fialovej. Niektorí hostia ho vystihli dokonale, iní si to vysvetlili po svojom a predviedli kreácie, ktoré by pokojne obstáli aj na červenom koberci v Hollywoode. Kto zažiaril a kto šliapol vedľa?
Alena Stračiaková, moderátorka
YES! Toto je presne streetwear verzia, ktorá baví. Je to mladistvé, fialová tam krásne hrá hlavnú úlohu a pôsobí to trendovo. Tenisky tomu dávajú správny „casual“ vibe.
Hodnotenie: 9/10
Hana Gregorová, herečka
Elegantná dáma, ktorá si dress code uchopila po svojom. Nie je to typický streetwear, skôr pohodlná elegancia, ale fialová je tam krásne prítomná a pôsobí harmonicky.
Hodnotenie: 7/10
Martina Trojak, moderátorka
Je to síce sivá klasika, ale klobúk a doplnky posúvajú look do „fashion“ sféry. Fialová tu je decentná v kabelke a klobúku, čo rešpektuje pravidlá. Trošku serióznejšie než streetwear, ale chic!
Hodnotenie: 8/10
Sisa Lelkes Sklovská a Juraj Lelkes, speváčka a riaditeľ
On – sako plné farieb, fialová kravata, je to odvážne, možno až na hrane karnevalu. Ona – čierny priehľadný top a bohatá sukňa so vzorom, dramatické a výrazné. Spolu pôsobia ako power-pár, ktorý chce byť neprehliadnuteľný.
Hodnotenie: 7/10 (bod dole za trochu gýčový efekt)
Eva Máziková, speváčka
Tu už to ide do „disco divy“. Fialová ruža ako detail je plus, inak však prevláda čierna, a čipka pôsobí viac kabaretným dojmom než streetwear.
Hodnotenie: 6/10
Dominika Krčmáriková, influencerka
Odvážne, sexy, no fialová tam veľmi nekričí – je to viac o strihu a postave. Streetwear tu chýba, toto je skôr party look „na telo“.
Hodnotenie: 6,5/10
Ronie, speváčka
Silný, rebelsky ladený look – presne v duchu streetwear! Bundička a masívne topánky rozbíjajú ženskosť šiat a dávajú tomu punk vibe.
Hodnotenie: 9/10
Veronika a Daniela Nízlové, speváčky
Dvojica v čierno-bielych modeloch (s perličkami a výstrihmi) Extravagantné, teatrálne, ale nie streetwear. Toto je viac „modný happening“ ako casual párty. Fialová chýba.
Hodnotenie: 6/10
Andrea Szakálová, influencerka
Toto je futuristický streetwear! Kombinácia jemnej fialovej s masívnymi čiernymi doplnkami je odvážna a zapadá do dress codu.
Hodnotenie: 8,5/10
Karin Qayumová, herečka
YES, konečne niečo svieže! Toto je hravé, mladé a má to streetwear feeling. Fialová je síce iba v mixe vzoru, ale celé to pôsobí trendovo.
Hodnotenie: 8/10