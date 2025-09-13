Sobota13. september 2025, meniny má Ctibor, Tobiáš, Tobias, zajtra Ľudomil, Radka

Móda z JOJ párty podľa AI: Ema ako Britney Spears, HOT mama Plačková a... Ona si odbehla z obchodu?!

(Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Na párty televízie JOJ to opäť poriadne žilo – nielen hudbou a hviezdnymi hosťami, ale aj outfitmi, ktoré si zaslúžia potlesk… alebo aspoň zdvihnuté obočie. Dress code znel jasne: voľný streetwear s prvkami fialovej. Niektorí hostia ho vystihli dokonale, iní si to vysvetlili po svojom a predviedli kreácie, ktoré by pokojne obstáli aj na červenom koberci v Hollywoode. Kto zažiaril a kto šliapol vedľa?

Alena Stračiaková, moderátorka

YES! Toto je presne streetwear verzia, ktorá baví. Je to mladistvé, fialová tam krásne hrá hlavnú úlohu a pôsobí to trendovo. Tenisky tomu dávajú správny „casual“ vibe.

Hodnotenie: 9/10

Alena Stračiaková
Zobraziť galériu (27)
Alena Stračiaková  (Zdroj: Ján Zemiar)

Hana Gregorová, herečka

Elegantná dáma, ktorá si dress code uchopila po svojom. Nie je to typický streetwear, skôr pohodlná elegancia, ale fialová je tam krásne prítomná a pôsobí harmonicky.

Hodnotenie: 7/10

Hana Gregorová
Zobraziť galériu (27)
Hana Gregorová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Martina Trojak, moderátorka

Je to síce sivá klasika, ale klobúk a doplnky posúvajú look do „fashion“ sféry. Fialová tu je decentná v kabelke a klobúku, čo rešpektuje pravidlá. Trošku serióznejšie než streetwear, ale chic!

Hodnotenie: 8/10

Martina Trojak
Zobraziť galériu (27)
Martina Trojak  (Zdroj: Ján Zemiar)

Sisa Lelkes Sklovská a Juraj Lelkes, speváčka a riaditeľ

On – sako plné farieb, fialová kravata, je to odvážne, možno až na hrane karnevalu. Ona – čierny priehľadný top a bohatá sukňa so vzorom, dramatické a výrazné. Spolu pôsobia ako power-pár, ktorý chce byť neprehliadnuteľný.

Hodnotenie: 7/10 (bod dole za trochu gýčový efekt)

Sisa Lelkes Sklovská, Juraj Lelkes
Zobraziť galériu (27)
Sisa Lelkes Sklovská, Juraj Lelkes  (Zdroj: Ján Zemiar)

Eva Máziková, speváčka

Tu už to ide do „disco divy“. Fialová ruža ako detail je plus, inak však prevláda čierna, a čipka pôsobí viac kabaretným dojmom než streetwear.

Hodnotenie: 6/10

Eva Máziková
Zobraziť galériu (27)
Eva Máziková  (Zdroj: Ján Zemiar)

Dominika Krčmáriková, influencerka

Odvážne, sexy, no fialová tam veľmi nekričí – je to viac o strihu a postave. Streetwear tu chýba, toto je skôr party look „na telo“.

Hodnotenie: 6,5/10 

Dominika Krčmáriková
Zobraziť galériu (27)
Dominika Krčmáriková  (Zdroj: Ján Zemiar)

Ronie, speváčka

Silný, rebelsky ladený look – presne v duchu streetwear! Bundička a masívne topánky rozbíjajú ženskosť šiat a dávajú tomu punk vibe.

Hodnotenie: 9/10

Ronie
Zobraziť galériu (27)
Ronie  (Zdroj: Ján Zemiar)

Veronika a Daniela Nízlové, speváčky

Dvojica v čierno-bielych modeloch (s perličkami a výstrihmi) Extravagantné, teatrálne, ale nie streetwear. Toto je viac „modný happening“ ako casual párty. Fialová chýba.

Hodnotenie: 6/10

Veronika a Daniela Nízlové
Zobraziť galériu (27)
Veronika a Daniela Nízlové  (Zdroj: Ján Zemiar)

Andrea Szakálová, influencerka 

Toto je futuristický streetwear! Kombinácia jemnej fialovej s masívnymi čiernymi doplnkami je odvážna a zapadá do dress codu.

Hodnotenie: 8,5/10

Andrea Szakálová
Zobraziť galériu (27)
Andrea Szakálová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Karin Qayumová, herečka

YES, konečne niečo svieže! Toto je hravé, mladé a má to streetwear feeling. Fialová je síce iba v mixe vzoru, ale celé to pôsobí trendovo.

Hodnotenie: 8/10

Karin Qayumová
Zobraziť galériu (27)
Karin Qayumová  (Zdroj: Ján Zemiar)

