Bianka NIE JE jediná: Známa Slovenka hviezdila v spoločnosti NAHÁ už pred 6 rokmi!

BRATISLAVA - Bianka Rumanová síce momentálne púta pozornosť svojím odvážnym outfitom, no rozhodne nie je prvou ženou na Slovensku, ktorá šokovala verejnosť nahotou. Podobný rozruch už pred rokmi vyvolala aj influencerka Alex Wortex.
Posledné dni sa nehovorí o ničom inom než o Bianke Rumanovej a jej škandalóznom outfite. Na párty televízie Joj totiž dorazila „nahá“. Oblečené mala priesvitné šaty, priesvitné nohavičky s lycrou a bradavky si tiež prekryla. Podľa vlastných slov však v skutočnosti odhalená nebola.
„Nebola som v skutočnosti nahá. Ja som chcela, aby som vyzerala ako nahá, moja aj spodná partia bola prekrytá, mala som nohavičky, ktoré sú priesvitné, ale najintímnejšia partia bola ukrytá a rovnako aj bradavky. Prsia som mala vonku, ale snažili sme sa to urobiť tak, aby sme korčuľovali na tenkom ľade,“ vyjadrila sa pre TV Joj.
Jej výstup vyvolal v spoločnosti rozruch, podobne ako kedysi správanie influencerky Alex Wortex. Tá pred šiestimi rokmi šokovala verejnosť, keď sa objavila úplne nahá – a to doslova. V roku 2018 odhalila najprv svojho „bobra“, o rok neskôr to povýšila. Na Bratislavské módne dni prišla iba v sieťovaných pančuchách a saku, no bez spodnej bielizne.
Na jesennej časti BMD opäť pobúrila Slovákov, keď sa na móle objavila s mŕtvou chobotnicou v rozkroku a nahé prsia jej zakrývali mušle. Neskôr sa Alex Wortex stiahla z verejného života a na spoločenských podujatiach sa už neobjavuje. Na sociálnych sieťach je však stále aktívna, no extravagantnému štýlu dala zbohom a dnes pôsobí ako úplne „obyčajná“ žena.
