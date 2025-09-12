Bianka Rumanová prišla na jojkársku párty NAHÁ: Reakcia jej mamy... Bola si STATOČNÁ!

BRATISLAVA - Bianka Rumanová (30) sa na Media párty TV JOJ postarala o poriadny rozruch. Na fialovom koberci pred fotografmi zhodila veľký čierny kožuch a ukázala sa v kompletne priesvitných šatách. Pôsobila doslova, akoby bola nahá. Tento jej počin mnohých pobúril... No a teraz sa k nemu vyjadrila aj jej mama!
Od včera slovenský internet nehovorí o ničom inom, ako o príchode Bianky Rumanovej na Media párty televízie Joj. Tmavovláska sa rozhodla okopírovať slávnejšiu Biancu Censori z tohtoročného odovzdávania cien Grammy a pred fotografmi zhodila veľký čierny kožuch a zapózovala im prakticky nahá. Oblečené mala totiž šaty, ušité s ľahkej sieťky, ktoré doslova odhalili celé jej nahé telo.
Mnohých jej počin pobúril a negatívne komentáre sa len tak sypali. „Načo toto robí... A takých super rodičov má, neverím, že v tomto nudizme ju podporujú,“ znel jeden z nich. Mnohí preto netrpezlivo čakali, ako sa k outfitu svojej dcéry vyjadria aj "Rumanovci". A ich reakcia bola iná, ako zrejme niektorí očakávali.
„Ja by som sa tam roztriasla a rozsypala na kúsky, takú trému by som mala. Bola si statočná,“ zverejnila Bianka v príbehu na sociálnej sieti Instagram súkromnú správu od svojej mamy. A napokon sa rodičia vyjadrili aj na svojom vlastnom profile.
„Po včerajšom vystúpení našej Bianky nám pristálo more správ - od krásnych až po také, ktoré by ste radšej nečítali. Bianka je už dospelá žena, vždy bola originálna, rada skúša nové veci a výzvy ju nikdy nestrašili. Tentoraz spravila krok, ktorý bol dobre premyslený - jej spôsob, ako sa ukázať svetu a možno aj niečo povedať. Chápeme, že niekomu to môže prísť šokujúce, ale prosíme - ak máte iný názor, povedzte ho s rešpektom,“ napísali rodičia na sociálnej sieti Instagram.
Nadávky a osočovanie podľa nich nikomu nepomôžu. „Za našu dcéru sa nehanbíme. Podporujeme ju ako rodičia - nemusíme súhlasiť so všetkým, čo urobí, no vždy bude naše dieťa a máme ju radi. Ďakujem všetkým, ktorí dokážu byť láskaví a úctiví. Prajeme vám veľa radosti a viac dobroty medzi nami,“ dodali.