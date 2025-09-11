DETAILY tragickej nehody susedky (†20) Bianky Rumanovej: Auto šoféroval IBA 17-ročný muž!

ŠAĽA - Tragická dopravná nehoda na križovatke medzi Novými Zámkami a Šaľou si vyžiadala život len 20-ročnej ženy. Mladá spolujazdkyňa z vozidla Volkswagen Golf, ktoré podľa polície šoféroval len 17-ročný mladík, utrpela vážne zranenia a v nemocnici im podľahla. Zronená rodina i priatelia oplakávajú jej predčasný odchod, zatiaľ čo vyšetrovatelia objasňujú presné okolnosti zrážky.
Bianka Rumanová spolu s rodinou oplakávajú smrť ich mladej susedky, ktorá zomrela po vážnej autonehode. Ku tragédii došlo v noci z pondelka na utorok, na križovatke medzi Novými Zámkami a Šaľou. „Vodič vozidla Volkswagen Golf pravdepodone nerešpektoval dopravné značenie "STOP daj prenosť v jazde", následkom čoho vyšiel na hlavnú cestu, po ktorej v tom čase išlo vozidlo Suzuki SX4 s prívesným vozíkom,“ uviedli muži zákona.
Z toho dôvodu došlo k čelnému nárazu vozidla Suzuki do pravej strany Volkswagenu, čo obe vozidlá vymrštilo mimo cesty. „Dôsledkom nárazu utrpela 20-ročná spolujazdkyňa z VW Golf ťažkú ujmu na zdraví a bola prevezená rýchlou zdravotnou službou do nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahla. Vodič Suzuki po náraze utrpel ľahké zranenia. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície,“ dodali.
Polícia aktuálne zverejnila aj aktualizáciu k mrazivej nehode. „Doposiaľ vykonaným vyšetrovaním bolo predbežne zistené, že vozidlo VW Golf v čase zrážky šoféroval 17-ročný muž. U všetkých osôb nachádzajúcich sa vo vozidle VW Golf bol zaistený biologický materiál, ktorý bude predmetom ďalšieho skúmania," napísali muži zákona.
„Vodič vozidla Suzuki bol na mieste dopravnej nehody podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. 17-ročný muž sa po dopravnej nehode podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom," pokračovali s tým, že presné okolnosti dopravnej nehody a miera zavinenia sú predmetom rozsiahleho vyšetrovania. Momentálne sú ale vykonávané výsluchy účastníkov dopravnej nehody a do konania budú pribratí aj znalci z viacerých odborov. Sestra Bianky Rumanovej zverejnila aj parte zosnulej.