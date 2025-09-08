Verešovej dcére ODVAHA nechýba: Sieťované šaty a pod nimi... Fúha!

PRAHA - Na pražskom Fashion Weeku poriadne žiarili! Andrea Verešová dorazila na červený koberec so svojou dcérou Vanessou. Kým mama stavila na eleganciu, jej 18-ročná krásna dcéra ukázala odvážny rebelský look!
Andrea Verešová si so svojou dcérou Vanessou vyrazili do spoločnosti a okamžite pritiahli pozornosť všetkých prítomných. Zavítali na prestížny červený koberec pražského Fashion Weeku, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie módne udalosti roka. Svojim pôvabom a šarmom doslova vyrazili dych každému, kto sa na ne pozrel.
Andrea stavila na istotu a zvolila si elegantné zelené šaty – tie však boli na jej štandard pomerne decentné, no stále pôsobili veľmi žensky, sofistikovane a s nádychom noblesy, ktorý je pre ňu charakteristický. Jej styling podčiarkovali jemné doplnky a prirodzený mejkap, ktorý nechával vyniknúť jej dokonalé črty tváre.
Naopak, všetky pohľady smerovali k jej 18-ročnej dcére Vanesse, ktorá sa nebála experimentovať a ukázala, že má vlastný módny vkus. Siahla po odvážnom, extravagantnom modeli z dielne renomovanej českej návrhárky. Oblečená bola v čiernych sieťovaných šatách, pod ktorými mala len minimalistické nohavičky s tenkými pásikmi.
Celý look tak pôsobil provokatívne. Vanessa k šatám zvolila bagandže, čím celý outfit posunula ešte o úroveň vyššie. Masívna obuv bola skvelou voľbou ku odhalenému a priesvitnému modelu. Je zrejmé, že Andrea môže byť na svoju dcéru nesmierne hrdá – nielenže zdedila jej krásu, ale ukazuje aj odhodlanie a odvahu byť sama sebou.
