Kráska z Markízy sa NEZDÁ: V spoločnosti ukazovala CICI aj RICI!

PRAHA - Má ale odvahu! Modelka Andrea Bezděková, známa zo šou Survivor, zavítala na 2 rôzne akcie v tom istom outfite. V spoločnosti ukazovala rici aj cici!
Modelka Andrea Bezděková opäť ukázala, že patrí medzi ženy, ktoré sa neboja odvážnych outfitov. Najprv sa objavila na prehliadke návrhára Tomáša Němca v rámci pražského Fashion Weeku a v ten istý deň zavítala v rovnakom modeli aj na predpremiéru druhej série šou Zdracovia. „Tieto šaty mi včera odhalili úplne nový rozmer osobnosti. Žiaľ, musím ich vrátiť,“ napísala.
Na oboch prestížnych podujatiach zažiarila v extravagantnom modeli, ktorý okamžite pútal pozornosť. Dlhé nohy zvýraznila šatami s hlbokým výstrihom a vysokým rozparkom, čo na niektorých záberoch pôsobilo, akoby odhalila viac, než plánovala. Fotografom tak poskytla poriadne horúce zábery, na ktorých vynikli nielen jej krivky, ale aj sebavedomie, ktorým srší.
Čierny korzet jej dokonale sadol na štíhlu postavu a výstrih siahajúci až k pásu pôsobil mimoriadne zvodne. Sukňu nahrádzala dlhá vlečka z jemného, priesvitného materiálu, ktorá skôr odhaľovala, než zakrývala. V oblasti zadočka tak nechala len minimum priestoru na predstavivosť. Krásna brunetka z Markízy skrátka vie, ako zaujať.
