Hviezda Markízy má HRANIČNÚ PORUCHU: Sklony k sebapoškodzovaniu... Ublížiť si chcela už ako 8-ročná!

BRATISLAVA - Noemi Gažová je divákom televízie Markíza dobre známa. V šou Ruža pre nevestu patrila k výrazným účastníčkam. Aktuálne sa však odhaliť svoju 13. komnatu a otvorene prehovoriť o hraničnej poruche osobnosti, ktorou trpí. Priznala, že má sklony k sebapoškodzovaniu. Už ako 13-ročná chcela skočiť pod autobus!
Noemi Gažová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka poslednej sérii markizáckej reality šou Ruža pre nevestu. Odvtedy ju na sociálnych sieťach sleduje obrovské množstvo ľudí. No a tých v uplynulých týždňoch vystrašila uplakanými príbehmi. Ako sa ukázalo, bývalá účastníčka projektu trpí hraničnou poruchou osobnosti. No a o tej aktuálne otvorene prehovorila v podcaste Moderná psychológia.
Hraničná porucha podľa jej slov začína už v detstve a postihuje najmä deti, ktoré nemajú stabilné rodinné zázemie. No a práve tento prípad bola aj ona sama. „Už keď som mala 8 rokov, tak som povedala mojej mame, že nechcem prísť domov, ale chcem skočiť pod autobus. Takže ma ako 8-ročnú zobrali k psychológovi,“ šokovala Noemi s tým, že podpory sa od blízkych nedočkala, práve naopak. „Môj otec ma za to ešte vysmieval, že chodím k psychológovi,“ povedala.
Bývalá Ružička priznala, že mala veľmi ťažké detstvo. „Náš otec veľa pil a mlátil nás dosť a dosť psychicky ma deptal, tak ja som chodila často domov s plačom, že som nechcela chodiť domov. Aj keď bola u nás návšteva, tam bolo cítiť tú negatívnu atmosféru. Ku mne sa báli spolužiačky chodiť,“ priznala. Oporu vraj nemala v nikom. „Ja som nemala nikoho. Moja mama mala vlastné traumy, svoje problémy, ktoré si riešila. A napriek tomu, že v rodine vedeli, čo sa u nás deje a máme v rodine vyštudovaných pedagógov, tak nikto nič neurobil.“
A to sa neskôr odzrkadlilo aj na jej vzťahoch k mužom. „Keď som mala k nejakým mužom bližšie, tak som k nim bola veľmi naviazaná a keď to nevyšlo alebo ma opustil ten človek, tak som chytila z toho strašnú paniku, plakala som a sebapoškodzovala som sa napríklad,“ priznala s tým, že vtedy je schopná urobiť naozaj čokoľvek, aby o toho človeka neprišla. Doslova vraj chytá paniku, keď začne mať pocit, že o niekoho prichádza.
