Zemetrasenie v Markíze NEKONČÍ: Odchod oznámila ĎALŠIA dlhoročná tvár!

Gabriela Kajtárová (Zdroj: Instgram GK)

Uplynuli už takmer 2 týždne, čo Viktor Vincze dostal od Markízy výpoveď po tom, čo po jeho stiahnutí z Televíznych novín neprijal miesto v novom projekte s názovm TN Live. Minulý týždeň svoj koniec oznámili aj dlhoroční redaktori Marián Lechan a jeho manželka Zuzana Glabažňová. No zemetrasenie v Markíze zjavne nekončí.

Aktuálne svoj koneic oznámila aj politická redaktorka Gabriela Kajtárová. „Nie, toto nie je hrdinstvo, je to len obyčajné gesto. Možno zapadne a možno sa otočí proti mne, lebo mlčať je bezpečnejšie než hovoriť. Hrdinstvom by možno bolo zostať, ale niet kvôli čomu zostať,“ informovala na sociálnej sieti Instagram. „Presne pred siedmimi rokmi som nastúpila do redakcie, ktoré bola nezávislá a zdravo drzá. Naša práca sa nepáčila žiadnej vládnej garnitúre, brali sme to ako pochvalu. Zlom prišiel nedávno s novou českou majiteľkou,“ napísala redaktorka.

A pokračovala: „'Gabika, chceš, aby ma vyhodili?' – volá mi nadriadený po ostrej výmene s koaličným politikom na tlačovke. V Markíze už nepracuje, keďže slobodných novinárov upratať nedokázal.“ Spomínaná výmena názorov sa do reportáže napokon nedostala. „Pokyn znel jasne – s politikmi sa hádať nemáme a už vôbec nie to vysielať. Keď nechcú odpovedať alebo nás slovne napádajú, treba to rešpektovať a stiahnuť sa,“ dodala.