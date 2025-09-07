Náhla hospitalizácia slovenskej speváčky: Kvôli OPERÁCII musela ZRUŠIŤ svadbu!

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Dominika Stará posledné dni strávila v nemocnici. Obrovská bolesť ju donútila okamžite vyhľadať pomoc. A jej zlá predtucha sa naplnila - po vyšetreniach ju hneď brali na operačný stôl. Aktuálne je už doma, no priblížila, čím si v posledných dňoch prechádzala. Musela dokonca "zrušiť" svadbu!
O svojich zdravotných problémoch Dominika informovala fanúšikov priebežne. „Zdravie máme len jedno. Treba si ho vážiť a nikdy ho nebrať ako samozrejmosť... Dnes (štvrtok, pozn. red.) v noci som letela na pohotovosť s podozrením na slepák. Zajtra ma ešte čakajú nejaké vyšetrenia, ale už teraz je to o niečo lepšie ako to bolo,“ zverejnila speváčka. No a jej zlá predtucha sa napokon naplnia - po vyšetreniach ju brali rovno na operačnú sálu.
Slovenská speváčka letela na POHOTOVOSŤ: Vážne podozrenie... Zdravie je len JEDNO!
Aktuálne je už doma, opäť so svojou rodinou. No svojim sledujúcim v príspevku zrekapitulovala posledné dni. Na víkend mala totiž úplne iné plány. „Vo štvrtok o 8 ráno sme mali ísť na Liptov. Miškov brat sa v piatok ženil, takže sme mali naplánovanú oslavu lásky, Michal mať byť aj svedok,“ uviedla Dominika s tým, že namiesto toho o druhej ráno leteli na pohotovosť, lebo mala uktutné bolesti a zvíjala sa v kŕčoch.
ZLÁ predtucha sa NAPLNILA: Urgentná hospitalizácia... Slovenská speváčka išla POD NÔŽ!
„Pôvodne som chcela vydržať do rána, veď to prejde, ale stupňovalo sa to až do bodu, kedy som vedela, že je veľmi zle a asi musíme ísť do nemocnice (aj keď som si to do poslednej chvíle nechcela pripustiť, najmä kvôli svadbe). Lenže život to zatiadil inak a my sme mali namiesto krásnych fotiek zo svadby uplakané fotky z nemocnice,“ pokračovala Stará. Ako bonus jej rodičia práve v ten deň odchádzali na dovolenku a celé 3 dni tŕpli tisícky kilometrov od nej.
„Po 2 dňoch kadejakých vyšetrení a infúziek dospeli k záveru, že ide o akútny slepák a treba ho vybrať von. Nikdy som nebola uspávaná, nikdy som nebola tak dlho odlúčená od detí a muža, nikdy som nebola v nemocnici úplne sama, takže moje myšlienkové pochody vám asi nemsuím opisovať. Strašne som sa bála,“ priznala Dominika s tým, že v posledných mesiacoch sa jej rodine deje veľa zlého - pokazená dovolenka, spotrebiče, nabúrané obe autá, teraz náhla operácia... No napriek tomu to vníma s pokorou a vierou v Boha. „No na konci dňa ma to prinúti zas o trochuviac dôverovať Jemu a veriť, že On presne vie, prečo.“
