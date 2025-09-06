TRAPAS v priamom prenose! Svarinskej EX sa HANBIL ako pes: TOTO naňho vytiahol Marcin

BRATISLAVA – Najradšej by sa prepadol pod zem! Youtuber, influencer a moderátor Peter Altof alias Expl0ited zažil kvôli moderátorovi Petrovi Marcinovi obrovskú hanbu.
V relácii Neskoro večer sa totiž vrátil k svojim úplným začiatkom na YouTube, kde si ešte skúšal, čo všetko táto platforma znesie. „Keď si pozeráme, ako sme vyzerali, keď sme začínali v profesii, vždy je to smiešne,“ začal s nadhľadom moderátor Peter Marcin. Následne sa však rozhodol trošku pritvrdiť: „Ja som si pozrel, akosi vyzeral ty, keď si začínal. Akože zaujímavé to bolo, ale musím povedať, že to, že si to dotiahol až na moderátora, je teda veľký výkon!“
Marcin neostával len pri slovách – priamo v štúdiu pustil video z Peťových začiatkov na YouTube. A aj keď je dnes Explo známou tvárou a moderátorom populárnej relácie Superveda, v tomto momente by najradšej zaliezol pod zem. Zahanbený expartner herečky Kristíny Svarinskej očervenel, zakrýval si oči a uši a žiadal, aby video okamžite vypli.
Ak chcete vidieť viac zábavných momentov a zistiť, ako sa Expl0ited po rokoch pozerá na svoje začiatky, nezmeškajte Neskoro večer. Uvidíte ho už túto sobotu 6.septembra o 21.45 na Jednotke.
