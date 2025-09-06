Slovenský herec VYTOČENÝ z cien potravín: Naložil politikom... FRUSTRÁCIA!

BRATISLAVA - Potraviny sú čoraz drahšie, čo vytočilo slovenského herca. Naložil politikom, ktorí s tým podľa neho nič nerobia!
Slovensko bolo zaradené medzi najchudobnejšie krajiny Európskej únie. V Česku chudoba zasahuje 21,7 % domácností, zatiaľ čo na Slovensku je to až 51,3 %. Uvádza najnovšia analýza českého výskumného think-tanku PAQ Research, pričom tradičné národné štatistiky túto realitu úplne zakrývajú. A toto, keď uvidel slovenský herec Martin Klinčúch, ostal poriadne vytočený!
Kavaschová posiela politikom ODKAZ: Môžete sa HANBIŤ... Doplatila na krutú realitu Slovenska
„A naši koaliční superhrdinovia míňajú milióny na svoje oslavičky, srandičky, autíčka, cateringy, dovolenočky. Aj náš pán premiér, ak sa dá tak nazvať, navštevuje Rusko častejšie ako najbližšie potraviny a nemá tušenie, čo za cený máme," začal v úvode. Neskôr sa vyjadril aj ku prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
Kavaschová a Čobejová VYTOČENÉ do vývrtky: Vládnu nám tu PSYCHOPATI a úplní IDIOTI!
„Pán prezident naposledy spomenul lacnejšie potraviny na svojom predvolebnom billboarde, ale za 18 tisíc mesačne, ani mne by sa asi nechcelo robiť nič iné, ako usmievať sa a venčiť psa," pokračoval. Za svoj výbuch hnevu sa ospravedlnil. „Prepáčte, len ma to vytáča, že vždy nechám 350 eur na základné potraviny a platíme dane ako hov*do. A v ekonomike nikde nevidím zmenu k lepšiemu. Prostre frustrácia," dodal znechutený Klinčúch.
