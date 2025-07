Kavaschová posiela politikom ODKAZ: Môžete sa HANBIŤ... Doplatila na krutú realitu Slovenska

Dominika Kavaschová (Zdroj: Ján Zemiar)

Cesta autom naprieč Slovenskom, najmä z východu na západ, je pre mnohých vodičov nočnou morou. Nedokončená diaľničná sieť, nekonečné kolóny a obchádzky, ktoré vedú opäť do ďalších zápch, sú každodennou realitou tisícok rodín. Na túto tému sa ozvala aj slovenská herečka Dominika Kavaschová, ktorá sa podelila o svoju frustrujúcu skúsenosť z cesty z Prešova do Žiliny. Trasu, ktorá by mala byť zvládnuteľná za menej ako tri hodiny, absolvovala so svojimi dvoma deťmi za neuveriteľných 4 a pol hodiny.

„Dnešná cesta z Prešova do Žiliny nám trvala od 12:30 do 17:00. Ďakujem politikom, ktorí majú na svedomí naše ‘nediaľnice’. Môžete sa hanbiť, vy to máte na háku. Na východ nepôjdete, ak nerátam Moskvu, ovšem,” napísala rozhorčene. Cesty na Slovensku sú často preplnené a vodiči musia riešiť zápchu za zápchou. Ako opisuje herečka, pre rodiny s deťmi je takáto situácia mimoriadne vyčerpávajúca. „Veľmi by som vám priala zažiť si raz cestu ako smrteľník… pokojne aj cestu s dvomi deťmi," vyjadrila sa.

Okrem toho upozorňuje na praktické problémy, ako sú prestávky na kojenie, ktoré by cestu ešte viac predĺžili. „Ak by som chcela ešte zastávky na kojenie, dôjdeme o polnoci," dodala. Jej výpoveď nie je len osobnou sťažnosťou, ale aj zrkadlom frustrácie mnohých vodičov, ktorí denne cestujú naprieč Slovenskom. „Premýšľam, či niekedy pôjdem pozrieť rodinu aj inak ako dolámaná, nahnevaná a smutná," uzavrela.