Česká PORNOhviezda pri pôrode: SKONČILA v kóme, skoro ZOMRELA a teraz... ĎALŠIE vážne problémy!

EKVÁDOR - Po dramatickom pôrode, pri ktorom takmer prišla o život, čelí bývalá česká pornoherečka ďalším zdravotným komplikáciám.
V auguste priviedla na svet bývalá česká pornohviezda synčeka, ktorý dostal meno Theo. Pôrod nebol podľa predstáv – skoro totiž priňom zomrela. „Ľahla som si a moje telo začalo odumierať. Povedala som si, že to najhoršie mám za sebou – a v tej chvíli som prestávala dýchať. Len som šeptala, že nemôžem dýchať, nemôžem ovládať dych… a potom som upadla do kómy," zverila sa vtedy.
„Môj partner mi potom povedal, že na sále všetci začali behať a kričať, že potrebujem kyslík a že mi ho možno budú musieť dávať hadičkami priamo do pľúc, pretože som na tom bola veľmi zle. Medzitým museli rýchlo vybrať Thea, ktorý bol úplne fialový. Gabo pozeral cez sklo a videl, ako zo mňa ťahajú orgány, dieťa, a ja som tam ležala ako mŕtvola. Hovoril, že to bol najemotívnejší zážitok jeho života a že sa na mňa od tej chvíle pozerá inak – ako na veľmi silnú ženu,“ napísala v tom čase Karolína svoju desivú skúsenosť. Komplikácie mala aj dlho po pôrode.
Mala obrovské bolesti celého tela, a preto sa rozhodla vyhľadať súkromného lekára, ktorý jej nakoniec dal lieky a pomohol. No teraz prišli ďalšie ťažkosti. „Vyzerám unavene... Trvalo dlho, kým som začala kojiť. Pre pobavenie vám poviem, že som si myslela, že keď stlačím prsník, tak z neho musí striekať mlieko, a keď boli len kvapky, tak som si myslela, že ešte nič. Kvôli tomu sa mi v jednom prsníku vytvorila mastitída – zápal, a na dva dni som opäť skončila v posteli," opísala svoje terajšie problémy.