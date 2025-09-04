Známy markizák 8 rokov po MŔTVICI: Vďačný, že tu môže STÁLE byť, ale... Každý je NAHRADITEĽNÝ!

BRATISLAVA - Pred 8 rokmi sa znova narodil. Markizák Boris Pršo si pripomenul najťažšie životné obdobie.
Písal sa 2. september 2017 a známy markizák a terajší reportér Reflexu Boris Pršo prežíval tie najťažšie chvíle svojho života. Počas generálky šou Let's Dance náhle skolaboval a sanitka ho okamžite previezla do nemocnice. Lekári zistili krvácanie do mozgu a nikto netušil, či tento boj zvládne. On mal však obrovskú vôlu žiť a dnes je to už osem rokov, odkedy sa znova narodil.
A Boris, ktorý vtedy poriadne zabojoval, si pripomenul ťažké životné obdobie aj teraz. „Je to 8 rokov od mojej porážky! Osem šialených a zároveň krásnych rokov. Asi ste to odo mňa počuli už asi tisíckrát - ale stále sa nič nezmenilo. Poraziť ma nemuselo, stačilo ma len tak jemne upozorniť, ale inak by som nemenil absolútne nič," začal v úvode.
ŠOKUJÚCE slová Borisa Prša 6 rokov po porážke: TO NAJLEPŠIE, čo sa mi mohlo stať!
„Som vlastne vďačný, že tu ešte môžem byť každý jeden deň a trošku vás tu otravovať," pokračoval. Na záver poslal aj odkaz všetkým Slovákom. „Ak vás môžem o niečo poprosiť - dávajte na seba pozor a oddychujte. Nestojí to za to - zbytočne sa naháňať. Verte mi, každý je nahraditeľný. Netvrdím, že to bude lepšie - ale poradia si aj bez vás. Takže nádych a výdych a len do výšky platu," zavtipkoval.
