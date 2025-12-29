Erik Tomáš chystá zmeny v sociálnej oblasti: Na stole je dôchodkový strop aj nové životné minimum

BRATISLAVA - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa chce budúci rok zamerať na zavedenie dôchodkového stropu či nastavenie nového životného minima. Zaoberať sa bude aj naďalej pomocou pre jednorodičov, konceptom rodinnej karty a fiktívnymi živnosťami. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
archívne video
Od 1. februára budúceho roka začne fungovať nový program pre jednorodičov, pričom pôjde o systém komplexných poradní, kde nájdu ľudia poradenstvo od ekonóma, psychológa, právnika, sprievodcu vlastnou skúsenosťou, ktorý zažil podobné situácie, či manažéra prípadu. Jeho úlohou bude ujať sa konkrétneho jednorodiča a nastaviť konkrétny program na vyriešenie jeho životnej situácie. Okrem toho chce rezort zaviesť lepší režim v prípade sprevádzania dieťaťa k lekárovi alebo zvýšiť minimálnu výšku výživného na dieťa.
Rovnako by sa mal dotiahnuť aj koncept rodinnej karty, v rámci ktorej si budú môcť rodiny uplatniť zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. „Sme už na konci takzvaných trhových konzultácií, kde sa nám ozvali viacerí partneri zo sektora prevádzkovania takýchto kariet, že by sa chceli na takomto projekte zúčastniť, čo by výrazne aj zlacnilo náklady na túto službu,“ spresnil Tomáš.
Životné minimum ovplyvní viaceré sociálne dávky
Ďalej zhodnotil, že pre MPSVR zostali ešte dve veľké výzvy z programového vyhlásenia vlády. Jednou z nich je zavedenie dôchodkového stropu minimálne pre ľudí, ktorí ťažko manuálne pracujú. Tou druhou je upravenie a nastavenie nového životného minima, od ktorého závisia mnohé ďalšie dávky. Minister objasnil, že Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý patrí pod ministerstvo, už pripravil filozofiu toho, ako by malo nové životné minimum vyzerať, aby zodpovedalo minimálnym životným nákladom na Slovensku. Aktuálne túto filozofiu už prevzali odborné sekcie rezortu, ktoré ju budú spracovávať do konkrétnej legislatívnej podoby.
Budúci rok sa rezort pozrie opäť aj na fiktívne živnosti. „Určité úpravy sme už presadili v rámci balíka zákonov známeho ako lex konsolidácia, čiže došlo k niektorým sprísneniam. Ideme však ďalej a budeme opäť v sociálnom dialógu s tými, ktorých sa to týka, teda so živnostníkmi a zamestnávateľmi, pracovať na tom, ako stanoviť presné hranice, kde je ešte závislá práca a kde už takzvaná falošná alebo fiktívna živnosť,“ priblížil Tomáš s tým, že mnohí zamestnanci si neuvedomujú, že síce majú v aktuálnom období o čosi vyšší čistý príjem, ale prichádzajú o iné dôležité pracovnoprávne benefity a v budúcnosti sa im to negatívne prejaví aj na výške dôchodkov.
Fiktívne živnosti majú navyše podľa ministra negatívny vplyv na štátny rozpočet, čo len vytvára ďalší tlak na konsolidáciu. „V tejto problematike je Slovensko dlhodobo najhoršie medzi krajinami OECD a tento negatívny trend je potrebné konečne zvrátiť,“ uzavrel Tomáš.