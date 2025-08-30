Po smrti dcéry ĎALŠIA RANA! Slováček sa stal OBEŤOU obrovského PODVODU: Okradli ho 1,5 MILIÓNA

PRAHA - Rana za ranou! Felixa Slováček (82) má veľmi ťažký rok. Po smútku spojenom so stratou dcéry teraz muzikant čelí ďalším nepríjemnostiam – stal sa totiž obeťou podvodníkov a prišiel o 1,5 milióna korún.
Slováček mal naletieť firme, ktorá klientom sľubovala vysoké zhodnotenie úspor. Muzikant potvrdil, že sa zaradil medzi obete, no presnú sumu nechce prezradiť. „Som medzi ľuďmi, ktorí boli podvedení, to je pravda. Nedá sa povedať… nechcem hovoriť, o koľko som prišiel,“ uviedol hudobník. Podľa informácii Novinky.cz by malo ísť až o sumu 1,5 milióna korún.
Celkový počet poškodených, ktorý sa prihlásili do insolvenčného konania, je takmer 7000. Dokopy žiadajú neuveriteľných 4,5 miliardy korún, čo je čiastka zahŕňajúca aj úroky a poplatky. Na prvý pohľad nič nenasvedčovalo tomu, že ide o podvod. „Zo začiatku vracali 20 percent a potom to prestalo,“ krčí ramenami Slováček. Firma tvrdila, že zhodnotí peniaze klientov prostredníctvom prevodov na kryptomenu, no peniaze vyplácala iba z príspevkov nových klientov, nie z reálnych výnosov.
Muzikant zatiaľ nevie, či sa bude domáhať svojich peňazí v insolvenčnom konaní. „Zatiaľ o tom nič neviem. Iba sa tým začínam zaoberať. Budem zisťovať, či to vôbec bude riešiteľné,“ dodal Slováček. Život tejto legendy českého hudobného sveta je tak opäť skúšaný – po strate dcéry prichádza ďalšia bolestivá rana, ktorá ukazuje, že ani skúsenosť a sláva nedokážu ochrániť pred podvodníkmi.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%