Podvody na senioroch nie sú len u nás: Zamilovaná Japonka (80) poslala obrovské peniaze falošnému astronautovi!

TOKIO - Zamilovaná osemdesiatnička z Japonska poslala milión jenov mužovi, ktorý sa vydával za astronauta uviaznutého na kozmickej stanici. Napísala to agentúra AFP.
Žena zo severojaponského ostrova Hokkaidó sa v júli na sociálnych sieťach zoznámila s mužom, ktorý sa vydával za astronauta. Vymenili si spolu niekoľko správ a obeť, ktorá žije sama, sa do podvodníka zamilovala.
Muž povedal, že sa nachádza vo vesmíre
Muž jej jedného dňa povedal, že sa nachádza vo vesmíre na palube kozmickej lode, ale že bol napadnutý a potrebuje kyslík. Na ženu potom naliehal, aby mu poslala peniaze na nákup kyslíka, načo sa mu zo zamilovanej seniorky podarilo vymaniť milión jenov.
Polícia prípad klasifikovala ako podvod, ďalšie detaily však nezverejnila. Podobný prípad sa odohral v januári tohto roku vo Francúzsku, keď päťdesiatnička Anne zaplatila 830 000 eur podvodníkovi, ktorý sa vydával za amerického herca Brada Pitta. Muž používal falošné selfie snímky, falošné doklady i umelú inteligenciu.