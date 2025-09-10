Slováček a Patrasová 5 mesiacov po smrti Aničky (†29): STRACH o syna... Akútna operácia!

PRAHA - Felix Slováček (82) a Dáda Patrasová (69) prišli v apríli o milovanú dcéru Aničku (†29). Uplynulo 5 mesiacov a rodina prežíva obrovský strach opäť. Ich syn Felix Slováček junior (41) musel podstúpiť akútnu operáciu brucha!
Smrť Aničky Slováčkovej zasiahla všetkých... Aj tých, ktorí ju osobne nepoznali. Jej najbližší všetko prežívali ešte silnejšie. Máma Dáda skončila na psychiatrii v Bohniciach, otec Felix sa dostal do stavov, kedy bez antidepresív a liekov na spanie nezavrel oči. Rodičia sa ani 5 mesiacov po odchode ich dcéry nedostali do psychickej pohody a už musia prežívať ďalší obrovský stres.
Ich syn dirigent Felix ml. podľa informácií denníka Blesk musel podstúpiť akútnu operáciu brušnej dutiny v pražskej Fakultnej nemocnici na Karlovom námestí. „Už neleží na JISke, ale je na normálnej izbe. Rodičia za ním chodia pravidelne, otec dokonca denne,“ uviedol zdroj priamo z nemocnice s tým, že Slováček mladší leží na chirurgickom lôžkovom oddelení. „Žiadne komplikácie u pacienta zatiaľ nenastali,“ dodal zdroj. Prajeme skoré zotavenie!