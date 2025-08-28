Známy moderátor odmietol kšeft, ľudia mu tlieskajú a píšu: Vďaka za odhodlanie

BRATISLAVA - Deň pred podujatím všetko zrušil. Obľúbený televízny a rozhlasový moderátor Richard Vrablec sa rozhodol povedať rázne NIE!
Vrablec mal byť tvárou a hlasom slávnostného podujatia pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania. Všetko sa zdalo byť pripravené – až kým moderátor nezistil, že na akciu prídu aj členovia kontroverznej motorkárskej skupiny Brat za brata, ktorá vznikla v roku 2014 ako odnož nechválne známych Nočných vlkov. „Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí zajtra pridu na Jankov Vršok pri Uhrovci. Prebieha tam oslava 81. výročia SNP. Túto slávnosť som mal moderovať, ale kedže organizator mi zatajil, že v tom čase tam pridu aj motorkari Brat za Brata (nočni vlci) moderovanie som odmietol. Všetkym, ktorí sa tešili aj na mňa sa ospravedlňujem,“ napísal Vrablec na svoj Facebook.
Skupina Brat za brata je už roky spájaná s proruskými aktivitami. Členovia sa síce označujú za apolitických a pronárodných, no fotografie s predstaviteľmi ruských bezpečnostných služieb hovoria za všetko. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik pre televíziu Markíza uviedol: „Sú to vrcholní predstavitelia služby vonkajšej rozviedky v Ruskej federácii. Oni sami sa hlásia k tomu, že s týmito ľuďmi majú blízky vzťah.“
Vrablecovo rozhodnutie vyvolalo medzi fanúšikmi aj známymi osobnosťami obrovskú vlnu sympatií. Komentáre pod jeho statusom sú plné pochvál: „Riško, super. Od včerajších reakcií premiéra smerom k SAV už razím tú istú cestu. To arogantné správanie už ďaleko presiahlo hranicu akejkoľvek slušnosti. Síce sa to deje už dlho, ale to včera bola pre mnohých posledná kvapka...," napísal herec Juraj Bača.
Na strane Vrableca stojí aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Juraj Droba. „Rišo som na Teba hrdý. Jediné správne riešenie. Miešať ruských fašistov na amerických motorkách s témou SNP je absolútne neprípustné." A podobne zmýšľajú aj desiatky ďalších ľudí. V diskusiách sa objavujú slová ako „odvaha“, „charakter“ či „rešpekt“.
Slovenské národné povstanie
Slovenské národné povstanie (SNP) patrí k najdôležitejším udalostiam našej histórie. Vypuklo 29. augusta 1944 ako ozbrojený odpor domácich odbojových síl proti nemeckej okupácii a režimu Jozefa Tisa. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Hoci nemecké jednotky povstalcov po niekoľkých týždňoch porazili, veľká časť armády a partizánov pokračovala v boji v horách až do oslobodenia Slovenska na jar 1945. Povstanie sa tak stalo symbolom odvahy, odporu proti fašizmu a snahy zaradiť Slovensko na stranu víťazných spojencov.
