SMUTNÉ tajomstvo slovenskej moderátorky: Prehovorila o genetickom ochorení... Stratí sluch aj zrak!

BRATISLAVA - Slovenskú moderátorku veľmi trápi osud jej sestry. Zistili jej totiž genetické ochorenie. Za pár rokov stratí sluch aj zrak...
Slovenská moderátorka Janka Slačková prijala pozvanie do relácie Na káve s, kde otvorila veľmi citlivú tému. Jej sestru totiž trápi genetické ochorenie, o ktorom sa dozvedeli pomerne neskoro. Už odmalička mala však problémy so sluchom a neskôr sa k tomu pridružili aj ťažkosti so zrakom. Keď o tom hovorila, tisli sa jej slzy do očí.
„My sme odmalička nevedeli, že čo jej úplne je, lebo ona sa narodila a asi dva roky na to sme vlastne zistili, že je nedoslýchavá. Ona celé detstvo, celú pubertu, nosila normálne načúvacie aparáty," začala v úvode. „To bolo inak hrozné obdobie. Mňa sa to extrémne dotýkalo, že aj teraz, keď o tom hovorím, mi je z toho ťažko," povedala s hrčou v hrdle.
„Keď bola v puberte, tak sa jej začal rapídne zhoršovať zrak a vlastne sme pátrali po tom, že prečo, že najskôr sluch, potom zrak. Potom sme vlastne zistili, že ona trpí genetickým ochorením. Volá sa to Usherov syndróm. Finálne štádium tohto syndrómu je to, že tí pacienti vo väčšine prichádzajú úplne o sluch aj o zrak," vyjadrila sa.
„My sme sa to dozvedeli pred Vianocami. My sme jej to vtedy ešte ani nepovedali, až po Vianociach. Takže ja, mama, oco sme s tým nejak pri tom štedrovečernom stole sedeli, že vlastne ako my ideme tejto 18-ročnej Lenke povedať, že možno máš tak 5, 10 rokov maximálne, kedy budeš počuť a vidieť. A potom vlastne to všetko stíchne, to všetko zmizne a budeš musieť nejak žiť," uviedla. Je to podľa nej strašne nefér, že ona može cestovať, plniť si svoje sny, ale jej sestru stále ten život "bije".
Čo je Usherov syndróm?
Usherov syndróm je dedičné ochorenie, pri ktorom má človek problémy so sluchom aj so zrakom, niekedy aj s rovnováhou. Typické je, že postihnutý buď nepočuje od narodenia, alebo mu sluch postupne slabne. Súčasne sa zhoršuje aj zrak – najprv videnie za tmy, neskôr sa zužuje zorné pole („tunelové videnie“) a môže dôjsť až k ťažkému zrakovému postihnutiu.