Playmate Járová sa poriadne vymakala: Silikóny ukazuje stále, ale... Pozrite na ten pekáč buchiet!

Andrea Járová žije už niekoľko rokov v USA.

Zdroj: Instagram A.J.

MIAMI - Playmate Andrea Járová (36) sa okrem pózovania pre známy magazín pre dospelých dostala do povedomia verejnosti aj svojím účinkovaním v reality šou Farma. Tú napokon v roku 2011 aj vyhrala. Potom blondínka odišla do USA, kde žije dodnes. A poriadne sa tam v posledných mesiacoch vymakala. Pozrite na to svalnaté brucho!