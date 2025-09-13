Antónia Lišková je v TALIANSKU herečkou: Budete závidieť, s ktorým fešákom pracovala!

BRATISLAVA - Zahrá si v seriáli Dotyk života, no tie najsilnejšie „dotyky“ jej uštedril sám život. Antónia Lišková prehovorila o šťastí aj obrovskej strate!
Herečka Antónia Lišková si zo slnečného Talianska odbehla opäť na rodné Slovensko. Onedlho ju uvidíme v jednej z hlavných postáv v pripravovanom seriáli STVR s názvom Dotyk života. Jeho názov však nesie symboliku aj v jej vlastnom živote - každého sa totiž nejako dotýka. Sama priznala, že sú momenty, ktoré sa jej „dotkli“ najkrajším, ale aj najbolestivejším spôsobom… „Najkrajším určite, keď sa narodilo to najdôležitejšie v mojom živote – moja dcéra. To bol naozaj zlom v mojom živote,“ priznala herečka, pre ktorú najväčšou životnou rolou je materstvo. Rovnakou silou jej však dal život pocítiť aj bolesť. „Najťažšie bolo, keď som prišla o otca. To bolo ťažké,“ povedala otvorene herečka.
V pracovnej oblasti však taktiež zažila oba extrémy. Ten krásny prišiel v Taliansku – krajine, ktorú dnes volá druhým domovom. „Pekný zlom bol vtedy, keď som začala hrať talianske postavy. Keď tá moja taliančina bola úplne ich, to bolo také pekné, že som sa začala cítiť ako doma.“ Zároveň však nežná blondínka prezrádza, že ani jej herecké sny sa všetky nenaplnili a bez okolkov priznala, že v minulosti prišla o projekt, ktorý jej veľmi ležal na srdci. „A nebolo to mojou chybou. Vtedy som si myslela, že všetko zavesím na klinec.“ Našťastie nezavesila. Práve naopak – jej meno stále rezonuje doma i v zahraničí. A na tých najlepších kolegov spomína dodnes s rešpektom. V Taliansku to bol herec, ktorého pozná celé Slovensko ako princa z fantasy série Fantaghiró a po ktorom zapišťalo nejedno ženské srdce! „Z talianskych to bol určite Kim Rossi Stuart. To je výborný herec.“ A čo slovenskí kolegovia? Aj tu padlo meno herca, na ktorého spomína dodnes!