Ján (72) zo šou Farmár hľadá ženu je vo VÄZBE: Obvinenie z TÝRANIA koňa... OTRASNÉ, ako žil!

MÁLINEC - Ján Fodor (72) sa v roku 2012 preslávil v šou Farmár hľadá ženu. Odvtedy uplynulo 13 rokov a statkár bol za ten čas viackrát v hľadáčiku polície. Aktuálne skončil za mrežami. Obvinený je zo spáchania prečinu zanedbanie starostlivosti o zviera!
Polícía na sociálnej sieti Facebook v týchto dňoch informovala o 72-ročnom mužovi z obce Málinec, ktorý koňa vyhladoval skoro na smrť. „Vyšetrovateľ oddelenia Banská Bystrica odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a enviromentálnej kriminiality NCODK P PZ vzniesol obvinenie 72-ročnému mužovi J. F., z obce Málinec v okrese Poltár, za spáchanie prečinu zanedbanie starostlivosti, pretože zanedbal potrebnú starostlivosť o koňa typu pony a spôsobil mu trvalé následky na zdraví,“ písalo sa v príspevku.
Ako informovala polícia, kôň bol priviazaný o strom, bez prístupu ku krmivu a vode, bol v zlom výživovom stave, pričom bol extrémne vychudnutý a dehydrovaný. Mal prerastajúce kopytý a stopy po staršej zlomeniny. „Páchateľ bol zadržaný a obmedzený na osobnej slobode pre dôvodnú obavu, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Osoba bola už v minulosti 16-krát súdne trestaná a momentálne je v podmienke. Sudca muža následne umiestnil do väzby.“
Ako si všimol denník Nový Čas, spomenutým mužom je Ján Fodor, ktorý si v roku 2012 hľadal lásku v jojkárskej reality šou Farmár hľadá ženu. Ten už v roku 2017 vyvolal pobúrenie zábermi z jeho ranča, na ktorom sa povaľovali mŕtvoly zvierat v rozklade, kosti či špina. Farmár sa vtedy dušoval, že na svojich štvornohých priateľov nedá dopustiť. Aktuálna situácia je však dôkazom, že sa jeho slová nezakladali na pravde.
A svojim nezodpovedným konaním si vyrobil poriadny problém. „Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ dodala polícia.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%