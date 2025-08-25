Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Ján (72) zo šou Farmár hľadá ženu je vo VÄZBE: Obvinenie z TÝRANIA koňa... OTRASNÉ, ako žil!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Tv Joj/Facebook/Polícia SR)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

MÁLINEC - Ján Fodor (72) sa v roku 2012 preslávil v šou Farmár hľadá ženu. Odvtedy uplynulo 13 rokov a statkár bol za ten čas viackrát v hľadáčiku polície. Aktuálne skončil za mrežami. Obvinený je zo spáchania prečinu zanedbanie starostlivosti o zviera!

Polícía na sociálnej sieti Facebook v týchto dňoch informovala o 72-ročnom mužovi z obce Málinec, ktorý koňa vyhladoval skoro na smrť. „Vyšetrovateľ oddelenia Banská Bystrica odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a enviromentálnej kriminiality NCODK P PZ vzniesol obvinenie 72-ročnému mužovi J. F., z obce Málinec v okrese Poltár, za spáchanie prečinu zanedbanie starostlivosti, pretože zanedbal potrebnú starostlivosť o koňa typu pony a spôsobil mu trvalé následky na zdraví,“ písalo sa v príspevku. 

Ján (72) zo šou
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TV Joj)

Ako informovala polícia, kôň bol priviazaný o strom, bez prístupu ku krmivu a vode, bol v zlom výživovom stave, pričom bol extrémne vychudnutý a dehydrovaný. Mal prerastajúce kopytý a stopy po staršej zlomeniny. „Páchateľ bol zadržaný a obmedzený na osobnej slobode pre dôvodnú obavu, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Osoba bola už v minulosti 16-krát súdne trestaná a momentálne je v podmienke. Sudca muža následne umiestnil do väzby.“

Ako si všimol denník Nový Čas, spomenutým mužom je Ján Fodor, ktorý si v roku 2012 hľadal lásku v jojkárskej reality šou Farmár hľadá ženu. Ten už v roku 2017 vyvolal pobúrenie zábermi z jeho ranča, na ktorom sa povaľovali mŕtvoly zvierat v rozklade, kosti či špina. Farmár sa vtedy dušoval, že na svojich štvornohých priateľov nedá dopustiť. Aktuálna situácia je však dôkazom, že sa jeho slová nezakladali na pravde. 

A svojim nezodpovedným konaním si vyrobil poriadny problém. „Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ dodala polícia. 

Viac o téme: Tv JojFarmár hľadá ženuJán Fodor
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

O čo sa ti
O čo sa ti jedná?! Uhádnete, z ktorých TV šou pochádzajú TIETO HLÁŠKY? OTESTUJTE SA!
Domáci prominenti
Mama, ožeň ma, Farmár
Mama, ožeň ma, Farmár hľadá ženu, VyVolení: Tento KVÍZ zvládnu len skutoční fanúšikovia REALITY ŠOU!
Domáci prominenti
Dana z Farmár hľadá
Dana z Farmár hľadá ženu po 13 rokoch OPÄŤ v televízii: Nerobí si HANBU... Hviezdi v reklame!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia ministra Šutaja Eštoka na tému Fakty vs. Hoaxy
Tlačová konferencia ministra Šutaja Eštoka na tému Fakty vs. Hoaxy
Správy
Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe, vystavili ju v Prahe
Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe, vystavili ju v Prahe
Správy
Samuel Baláž získal 6. miesto v K1 na MS v Miláne
Samuel Baláž získal 6. miesto v K1 na MS v Miláne
Šport

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok
Hlas-SD odmieta zmeny v 13. dôchodku aj znižovanie príspevkov do druhého piliera: Nechce škrty v sociálnej oblasti
Domáce
Košický samosprávny kraj vyčlenil
Košický samosprávny kraj vyčlenil 100-tisíc eur na pomoc obciam zasiahnutým veternou smršťou zo 7. júla
Domáce
FOTO Vodič pod vplyvom drog
Vodič pod vplyvom drog v Dolnom Kubíne narazil do policajného vozidla: Po zastavení si presadol na zadné sedadlá
Domáce
HRÔZA NA ŽELEZNICI: Pod kolesami vlakov zomrela neznáma ŽENA a mladý MUŽ! Rušňovodiči brzdili, bolo už neskoro
HRÔZA NA ŽELEZNICI: Pod kolesami vlakov zomrela neznáma ŽENA a mladý MUŽ! Rušňovodiči brzdili, bolo už neskoro
Košice

Zahraničné

Psychologička z Harvardu označila
Psychologička z Harvardu označila Trumpa za psychicky chorého
Zahraničné
Azerbajdžan varuje pred poklesom
Azerbajdžan varuje pred poklesom hladiny Kaspického mora: Ohrozuje prístavy, ropnú prepravu aj živočíšne druhy
Zahraničné
Generálny tajomník OSN Antonio
Agentúry OSN odsúdili izraelský útok na nemocnicu v Chán Júnis: Zomrelo 20 ľudí vrátane novinárov
Zahraničné
Najznámejší los sveta Emil
Najznámejší los sveta Emil už opustil Slovensko: Pri Viedni vraj obdivuje pamiatky, tvrdí polícia
Zahraničné

Prominenti

Ján (72) zo šou
Ján (72) zo šou Farmár hľadá ženu je vo VÄZBE: Obvinenie z TÝRANIA koňa... OTRASNÉ, ako žil!
Domáci prominenti
Braňo Deák
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby toto po ňom NEZDEDILI!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Sám Doma po 35
Sám Doma po 35 rokoch od premiéry: Kevin NIE JE jedinou hviezdou rodiny... Jeho brat získal Oscara!
Zahraniční prominenti
VULGARIZMY a urážky! Jasmina
VULGARIZMY a urážky! Jasmina hrubo vynadala Rytmusovi... všetko to počul ich šesťročný SYN
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ženy, ktoré majú viac
Ženy, ktoré majú viac TOHTO, majú aj viac sexu!
vysetrenie.sk
Poliak dorazil k moru
Poliak dorazil k moru a čakal ho šok: Celý čas s ním cestoval nezvyčajný spolucestujúci
Zaujímavosti
Experiment storočia? Do vesmíru
Experiment storočia? Do vesmíru sa vydali nezvyčajní prieskumníci: TOTO nie sú astronauti!
Zaujímavosti
Tento pohyb vášho psa
Tento pohyb vášho psa hovorí viac než tisíc slov: Odborník odhalil dojemnú pravdu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)

Šport

Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
La Vuelta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Tipos SBL
Zasadne Vladimír Weiss opäť na reprezentačné kreslo? Slovan Bratislava reaguje na špekulácie
Zasadne Vladimír Weiss opäť na reprezentačné kreslo? Slovan Bratislava reaguje na špekulácie
Reprezentácia
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
ZOH Miláno Cortina 2026

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Výber receptov

Technológie

Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Armádne technológie
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Veda a výskum
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Windows
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Bezpečnosť

Bývanie

Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur

Pre kutilov

Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Chudnutie a diéty
Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Psychologička z Harvardu označila
Zahraničné
Psychologička z Harvardu označila Trumpa za psychicky chorého
Najznámejší los sveta Emil
Zahraničné
Najznámejší los sveta Emil už opustil Slovensko: Pri Viedni vraj obdivuje pamiatky, tvrdí polícia
Detaily nešťastia v autoumývarni
Domáce
Detaily nešťastia v autoumývarni v Pezinku! Chlapca (5) prešlo auto dvakrát, v nemocnici bojuje o život
Hriešne chvíle v letnom
Domáce
Hriešne chvíle v letnom kine nechali majiteľov v pomykove: Pikantnosti na Zemplínskej šírave, zabudnuté NOHAVIČKY!

Ďalšie zo Zoznamu