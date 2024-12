Posledné hodiny pred TRAGÉDIOU: Českú speváčku (†44) stretli v krčme... Veľa PILA!

(Zdroj: Profimedia)

K tragédii došlo v obci Prostřední Bečva, kde žila v rodinnom dome spolu so svojím otcom. Miestni na speváčku spomínajú v dobrom. Rada vraj spievala pri stromčeku či zašla do krčmy. Práve odtiaľ napokon pochádza aj jej posledná fotka, na ktorej pózuje so psíkom Samom. Oslavovala tam narodeniny a pred sebou má polliter piva.

Alkohol vraj konzumovala aj vo štvrtok, teda len pár hodín pred osudným pádom z okna. Ako českému Blesku prezradil zdroj, Zeťová si večer pred tragédiou zašla s priateľmi do miestneho podniku. „Chodila často do krčiem, povedala by som, že snáď každý druhý deň. Deň pred smrťou tam Helča bola s partiou ľudí a fakt veľmi pila,“ povedal jeden z miestnych obyvateľov Nedělnému Blesku.

Ďalší zo susedov zas prezradil, že s ňou vo štvrtok rozprával, keď bola na prechádzke so psom. Vraj sa usmievala a bola v pohode. Aj preto si väčšina ľudí myslí, že v prípade jej tragického pádu išlo o nešťastnú náhodu. To však ukáže aj vyšetrovanie, ktoré sa v osudný deň na mieste nešťastia pretiahlo až do neskorých nočných hodín.