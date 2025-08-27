Postup MZ pri zabezpečovaní záchraniek je plne v súlade so zákonom, tvrdí Šaško

BRATISLAVA - Postup ministerstva zdravotníctva (MZ) pri zabezpečovaní záchraniek je plne v súlade so zákonom. V reakcii na tvrdenia poslanca Národnej rady SR Petra Stachuru (KHD) to uviedol šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Opätovne deklaroval, že jeho hlavným cieľom je, aby sa ľudia mohli spoľahnúť na to, že k nim v prípade potreby príde sanitka kdekoľvek na Slovensku.
„Aj preto sa dnes idem osobne presvedčiť na jednu zo záchranných staníc, ktorým sa končí licencia, že sú plne pripravení poskytovať záchranné služby ďalej na základe poverenia, ktoré podľa zákona MZ SR vydalo,“ objasnil. Podľa ministra činnosť opozície smeruje k opačnému cieľu - aby sanitky k ľuďom nechodili.
archívne video
MZ vydá prevádzkovateľom štyroch záchranných zdravotných staníc, ktorým sa v závere augusta končí licencia, poverenie na dočasné prevádzkovanie. Chce tak riešiť situáciu po zrušení tendra na záchranky a do nájdenia definitívnej podoby prevádzky záchranných staníc. Rezort je podľa Šaška v zmysle ústavy povinný zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a súčasne je ako jediný správny orgán kompetentný na vydávanie správnych rozhodnutí.
Podľa Stachuru Šaško však nepostupuje v súlade so zákonom. Ako tvrdí, minister nemá zákonný rámec na vydávanie poverení na dočasnú prevádzku. Argumentuje tým, že v platnosti je nový zákon, podľa ktorého sa mení sieť záchrannej zdravotnej služby - niektoré body rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) sa transformovali na ambulancie špeciálneho prevozu. Minister preto podľa neho nemá zákonnú možnosť poveriť firmu, aby tam naďalej prevádzkovala posádku RZP.