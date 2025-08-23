Vesničko má středisková oslavuje 40 rokov! Urob si KVÍZ a zisti, či si pravý znalec tejto legendy

(Zdroj: česká televize)
BRATISLAVA - Patrí medzi najikonickejšie filmy všetkých čias, a dokonca získal nomináciu na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film. Tento rok Vesničko má středisková oslavuje neuveriteľné 40. výročie. Otestuj svoje vedomosti a zisti, či si pravý fanúšik tejto legendy v našom narodeninovom kvíze.
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×