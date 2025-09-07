Nedeľa7. september 2025, meniny má Marianna, zajtra Miriama

KVÍZ: Keramika, včelárenie či aranžmány kvetov. Čo vo svojom voľnom čase rady robia naše celebrity?

Viete, čo rady robia vo svojom voľnom čase známe tváre?
Viete, čo rady robia vo svojom voľnom čase známe tváre? (Zdroj: archív)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Viete, čo slovenské celebrity robia vo svojom voľnom čase? Okrem svojej profesionálnej kariéry majú aj rôzne zaujímavé záľuby, ktoré často prekvapia. Niektoré sa venujú včelárstvu, iné zase keramike či aranžovaniu kvetov. V tomto kvíze si môžete overiť, ktoré známe tváre sa skrývajú za nezvyčajnými hobby. Odpovedzte na otázky a zistite, ako dobre poznáte záľuby slovenských hviezd!

Viac o téme: Kvíz
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Čaba neblázni... a sprav
Čaba neblázni... a sprav si KVÍZ o skupine Elán: Zvládneš ho na 100%?
Domáci prominenti
Vesničko má středisková oslavuje
Vesničko má středisková oslavuje 40 rokov! Urob si KVÍZ a zisti, či si pravý znalec tejto legendy
Domáci prominenti
Slunce, seno... MEGA KVÍZ:
Slunce, seno... MEGA KVÍZ: Zaboduješ alebo... Máš místo mozku z piva kostku?!
Domáci prominenti
Skráťte si čakanie na
Skráťte si čakanie na seriál Sľub KVÍZOM: Na 100% ho dá len verný fanúšik!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Red Bull Letecký deň na jazere Kuchajda
Red Bull Letecký deň na jazere Kuchajda
Správy
Festival Živé Račko
Festival Živé Račko
Správy
Campana Fest ponúka víkend s hudbou, tancom a workshopmi
Campana Fest ponúka víkend s hudbou, tancom a workshopmi
Správy

Domáce správy

Krvavá dráma v Senci:
Krvavá dráma v Senci: Žena zavolala na políciu, že dobodala muža! Tvrdila, že sa ju pokúsil znásilniť
Domáce
Kuchajda ožila bláznivými lietajúcimi strojmi: Letecký Deň sa vrátil po 20 rokoch
Domáce
Policajný zásah v Michalovciach:
Policajný zásah v Michalovciach: Polonahý muž so zbraňou vydesil susedov! Kričal a pôsobil agresívne
Domáce
MASÍVNY ÚTOK HACKEROV: Jedna z TOP fabrík na Slovensku musela odstaviť výrobu: Kto je za tým?
MASÍVNY ÚTOK HACKEROV: Jedna z TOP fabrík na Slovensku musela odstaviť výrobu: Kto je za tým?
Nitra

Zahraničné

FOTO Česi spúšťajú pilotný projekt,
Česi spúšťajú pilotný projekt, na cestách pribudlo NOVÉ dopravné značenie! Inšpirácia prišla zo zahraničia
Zahraničné
Murdocha zadržala polícia.
Desivá otázka lekára žene! Môžem mať sex s tvojou dcérkou (5)? Skončil za mrežami
Zahraničné
FOTO Karol Nawrocki
Poľský prezident ide VLASTNÚ líniu, TOTO si dovolil! Z jeho kancelárie zmizla vlajka
Zahraničné
Poľsko v pohotovosti: Neďaleko
Poľsko v pohotovosti: Neďaleko obce spadol pravdepodobne dron
Zahraničné

Prominenti

Viete, čo rady robia
KVÍZ: Keramika, včelárenie či aranžmány kvetov. Čo vo svojom voľnom čase rady robia naše celebrity?
Domáci prominenti
Marta Vančurová
Českej herečke diagnostikovali rakovinu a... Ďalšia rana: Opustil ju po 30 rokoch života!
Osobnosti
ZLÁ predtucha sa NAPLNILA:
ZLÁ predtucha sa NAPLNILA: Urgentná hospitalizácia... Slovenská speváčka išla POD NÔŽ!
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Síce Mary Kate i
Pamätáte si slávne Olsenky? Ashley sa vydala a má syna... S manželom sa objavila v spoločnosti!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Teplomer a lieky
Lekári neverili vlastným očiam: Žena mala 22 rokov v zadku teplomer! Vôbec o tom netušila
Zaujímavosti
12 zápachov z úst,
12 zápachov z úst, ktoré odhalia, že s vaším telom nie je všetko v poriadku
vysetrenie.sk
Sezóna kliešťov nekončí: Spravíte
Sezóna kliešťov nekončí: Spravíte malú chybu a môžete si privodiť doživotné problémy! Ako na to?
Zaujímavosti
Jedna návšteva lekárne a
Jedna návšteva lekárne a hotová katastrofa: Muž prišiel o manželku aj milenku! Teraz sa hrá na obeť
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)
TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)
Srdce Bratislavy sa mení: Pozrite si ako vyrastá downtown! (foto)
Srdce Bratislavy sa mení: Pozrite si ako vyrastá downtown! (foto)
Poznáte majiteľov známych veľkých slovenských firiem? Otestujte sa! (kvíz)
Poznáte majiteľov známych veľkých slovenských firiem? Otestujte sa! (kvíz)
Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)
Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)

Šport

VIDEO Sabalenková získala titul na US Open: Anisimovová nezvládla ďalšie grandslamové finále
VIDEO Sabalenková získala titul na US Open: Anisimovová nezvládla ďalšie grandslamové finále
Ženy
Ťažký zápas s Nemcami zobral veľa síl: Calzona hodnotí situáciu pred zápasom s Luxemburskom
Ťažký zápas s Nemcami zobral veľa síl: Calzona hodnotí situáciu pred zápasom s Luxemburskom
MS vo futbale
VIDEO Portugalsko strieľalo jeden gól za druhým: Nestarnúci Ronaldo sa trafil z veľkej diaľky
VIDEO Portugalsko strieľalo jeden gól za druhým: Nestarnúci Ronaldo sa trafil z veľkej diaľky
MS vo futbale
Blamáž na Slovensku už nechcú zopakovať: Nemci s viacerými zmenami, Nagelsmann nemá obavy
Blamáž na Slovensku už nechcú zopakovať: Nemci s viacerými zmenami, Nagelsmann nemá obavy
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Kariérny trend, ktorý prekvapil personalistov aj šéfov: Prečo čoraz viac ľudí mieri späť do starej práce?
Kariérny trend, ktorý prekvapil personalistov aj šéfov: Prečo čoraz viac ľudí mieri späť do starej práce?
Trendy na trhu práce
Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? Tu je presný návod, ako sa brániť a neprísť o svoje peniaze
Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? Tu je presný návod, ako sa brániť a neprísť o svoje peniaze
Mzda
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako vysmážať rezne, aby strúhanka držala: Dokonalý trojobal
Ako vysmážať rezne, aby strúhanka držala: Dokonalý trojobal
Rady a tipy
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
Výber receptov

Technológie

Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Bezpečnosť
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Veda a výskum
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Správy
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Vesmír

Bývanie

Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025

Pre kutilov

Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Introverti vs. extroverti podľa horoskopu: Takto povahové črty ovplyvňujú fungovanie vzťahu
Partnerské vzťahy
Introverti vs. extroverti podľa horoskopu: Takto povahové črty ovplyvňujú fungovanie vzťahu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Česi spúšťajú pilotný projekt,
Zahraničné
Česi spúšťajú pilotný projekt, na cestách pribudlo NOVÉ dopravné značenie! Inšpirácia prišla zo zahraničia
Murdocha zadržala polícia.
Zahraničné
Desivá otázka lekára žene! Môžem mať sex s tvojou dcérkou (5)? Skončil za mrežami
Krvavá dráma v Senci:
Domáce
Krvavá dráma v Senci: Žena zavolala na políciu, že dobodala muža! Tvrdila, že sa ju pokúsil znásilniť
Karol Nawrocki
Zahraničné
Poľský prezident ide VLASTNÚ líniu, TOTO si dovolil! Z jeho kancelárie zmizla vlajka

Ďalšie zo Zoznamu