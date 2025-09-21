Pikošky zo života speváka Roba Grigorova, ktoré si (ne)vedel! ZaKVÍZuj si s nami…

Robo Grigorov (Zdroj: archív)
BRATISLAVA - Spevák Robo Grigorov oslávi 25. septembra svoje 61. narodeniny! Pri tejto príležitosti sme pre teba pripravili špeciálny kvíz, ktorý preverí, ako dobre poznáš jeho život aj nezabudnuteľné hity. Niektoré fakty ťa prekvapia, iné sú známe len skalným fanúšikom. Dokážeš doplniť text piesní ako „Žuvačka za uchom“ alebo „Modlitba lásky“? A vieš, kam emigroval krátko pred ’89 alebo koľko má detí?
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×