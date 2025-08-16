Herečka Greppelová po utajenom ROZCHODE: Výrazne schudla... Aha, aká je z nej KOČKA!

PIEŠŤANY - V júli sme na Topkách informovali o tajnom rozchode Kristíny Greppelovej (40) a Tomáša Palondera (45). Herec sa dokonca na sociálnych sieťach už pochválil aj novou priateľkou. No herečka sa rozhodne doma v slzách neutápa. Aha, výrazne schudla a je z nej veľká kočka!
Už keď herečka v polovici júla zverejnila zábery z oslavy 5. narodenín dcéry Charlotte, mnohým udrelo do očí, že na žiadnej z fotografií sa nenachádza jej partner Tomáš Palonder. A o pár dní neskôr už bolo jasné, prečo. Dvojica sa totiž v úplnej tichosti rozišla, čo odhalil samotný Tomáš, keď na sociálnej sieti Instagram zverejnil fotku s novou priateľkou.
Herec je tak opäť šťastne zaľúbený... No ani Kristína doma neplače do vankúša. Práve naopak, viditeľne pochudla a vyzerá lepšie, ako kedykoľvek predtým. Nové krivky predviedla v piatok na festivale zábavy Piešťanské zábaly. Oblečené mala hnedé šaty, ktoré jej mimoriadne pristali, vlasy mala zvlnené a všade navôkol rozdávala široké úsmevy.
Pozrite, ako dnes vyzerá!
