Odišiel do muzikálového neba: Zomrela hviezda Draculy, Ježiša i Johanky!

PRAHA - Svet divadla a muzikálu zasiahla šokujúca správa! Vo veku 77 rokov zomrel legendárny spevák a muzikálová hviezda Petr Dopita, ktorý sa zapísal do pamäti divákov nezabudnuteľnými rolami v muzikáloch ako Dracula, Ježiš Kristus Superstar či Johanka z Arku.
Túto smutnú správu zverejnili na sociálnych sieťach jeho dcéry Anna a Agáta, ktoré oznámili: „S najhlbším zármutkom oznamujeme, že nás 13. 8. 2025 opustil náš milovaný tatko, úžasný umelec a skvelý človek, Petr Dopita. Máme ťa veľmi rady, tati!“
Petr Dopita, ktorý začal svoju kariéru už ako dieťa, sa preslávil nielen svojimi muzikálovými rolami, ale aj ako svetovo uznávaný hráč na kanadskú pilu, čo mu vynieslo titul Majstra sveta. Jeho odchod znamená obrovskú stratu pre českú kultúru. Dopita stvárnil titulnú postavu v muzikáli Dracula v pražskom Divadle Broadway, čo bola jedna z jeho najvýraznejších a najikonickejších rolí. Naposledy sa predstavil na doskách Divadla Kalich v Johanke z Arku a v RockOpeře Praha v OidipuTyranovi.
Po správe o jeho smrti sa začali na sociálnych sieťach objavovať desiatky kondolencií od kolegov a fanúšikov. "Milovala som tvoj hlas a talent. Vážila som si každú chvíľu, keď sme sa mohli počas prestávok v divadle porozprávať. Pre moju maminku si bol najlepší Dracula a pre mňa najlepší Honza, do ktorého som sa mohla počas Času ruží zamilovať. Budeš tu chýbať," napísala na svoj Instagram Eva Burešová.
Petr Dopita zanechal nezmazateľnú stopu v srdciach všetkých, ktorí mali tú česť s ním pracovať, a bude chýbať nielen divadelnej scéne, ale aj každému, kto ho poznal.