Milena Minichová sa vracia do školy! Neuveríte, čo sa chce naučiť: Koniec herectva?

BRATISLAVA - Milenu Minichovú si mnohí pamätajú zo seriálov Druhý dych, Hniezdo, Panelák či Svätý Max. Herečka v posledných rokoch hrala viac v českých seriáloch ako na Slovensku, prioritou je však rodina a deti. A ešte čosi...
Milena Minichová prežila ako herečka v seriáloch rôzne vzťahy, ale pestré to mala aj v súkromí. Syna Alexa (11) má s automobilovým pretekárom Petrom a dcéru Hanku (7) s expriateľom Martinom. Preto viac ako na kariéru vsadila v posledných rokoch na rodinu, vnútornú harmóniu a snahu dopriať deťom spokojné detstvo.
Stále je však herečka, ktorá chce vyzerať dobre. A ani ona sa pribúdajúcemu veku neubráni. Treba to však prijať s pokorou, ale aj starostlivosťou. „Ja som si nedávala ani krém, nič, ja som sa umývala čisto vodou,“ hovorí Milena Minichová, ktorá má rada prirodzenú krásu. S vyšším vekom si však vstúpila do svedomia a v starostlivosti o svoju je pleť svedomitejšia. Preto používa švédsku prírodnú kozmetiku, pričom nezabúda hlavne na očný krém a sérum.
Podľa nej však vonkajšia krása vychádza zvnútra. Preto pracuje aj na sebarozvoji a snaží sa na sebe pracovať. „Snažím sa pozrieť sa na seba… Zodpovedať si otázky, byť k sebe úprimný, nájsť v sebe pokoru… je veľmi pekné, keď človek vie povedať, že toto nebol správny krok, bola to chyba…“ Omylom sa nedá vyhnúť, dôležité je ale podľa Mileny nájsť v sebe tú silu a ísť ďalej s pokorou a láskou. „Práca na sebe je super, lebo viete lepšie reagovať na ostatných alebo poprípade nereagovať…“ Jednotu tela a ducha nachádza aj v joge, ktorá je pre ňu ako keby hygiena. Jogu cvičí aj so svojimi deťmi a dokonca zašla ešte ďalej… Zmení profesiu?