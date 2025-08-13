Marcel Forgáč dúfa, že jeho deti ostanú na Slovensku: Prečo nechce, aby ušli?!

BRATISLAVA - Dva roky po rozvode a s úsmevom na tvári! Moderátor Marcel Forgáč sa po oficiálnom ukončení 32-ročného manželstva s Adrianou ocitol pred novou životnou etapou. Hoci to bolo náročné obdobie, obľúbený moderátor si myslí jedno – všetko je tak, ako má byť.
„Všetko je v poriadku,“ skonštatoval Forgáč vyrovnane a jedným dychom s nadhľadom dodáva, že nie je jediný, kto prešiel rozchodom po dlhoročnom vzťahu. „Je veľmi veľa ľudí, ktorí nie sú z toho šťastní, ale jednoducho ten pôvodný vzťah nefunguje, už neexistuje.“ Dnes pôsobí Forgáč spokojne a riadi sa heslom: „Neviem, čo chcem, ale viem, čo nechcem. To je veľakrát dôležitejšie.“ Aj na ňom však rozchod zanechal stopy a po takejto skúsenosti sa stal obozretnejším. „Našľapujeme potichu, nech je všetko v poriadku,“ priznal s opatrnosťou v hlase. Možno je za tým aj vek a životné skúsenosti, vďaka ktorým sa dnes na mnohé veci pozerá inak. „Nechcem hrať toho múdreho, fantastického chlapa hodného výrokov Confucia. Sám sa učím za pochodu, som len človek, robíme všetci chyby.“
Radosť mu okrem nového vzťahu robia aj jeho deti. Akým smerom sa vyberú je zatiaľ vo hviezdach, Marcel má však jasno v tom, čo je pre neho ako otca najdôležitejšie. „Pracujú na svojom vzdelaní, na svojom rozvoji a ja pracujem na tom, aby boli šťastní. Niekedy je to viac ako všetko ostatné.“ Ako sám tvrdí, ich úspech nechce merať známkami ani kariérou – najdôležitejšia je pre neho ich vnútorná pohoda. V rodine Forgáčovcov sa však skloňuje aj otázka odchodu zo Slovenska, o ktorej s deťmi otvorene diskutuje. Z jednej veci by ale nadšený nebol!
