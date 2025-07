PREMENA herečky Moniky Szabó: V civile šedá myška, pred objektívom DRÁŽDIVÁ BOHYŇA!

Módna prehliadka Michaela Kováčika. Na snímke Monika Szabó (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Na verejnosti ju možno ľahko prehliadnuť, no keď sa postaví pred fotoaparát, všetky oči sú len na nej! Reč je o talentovanej herečke Monike Szabó, ktorá sa síce v súkromí drží skôr v úzadí, no pred objektívom sa mení na hotovú femme fatale.

Hoci je Monika bezpochyby krásna žena, jej civilné outfity a nenápadný prejav na prvý pohľad nijako extrémne nepútajú pozornosť. Nepotrebuje výrazné farby, odhalené krivky či teatrálne gestá. No to, čo predvádza pred fotoaparátom, je čisté prekvapenie! V každodennom živote pôsobí skôr ako jemná, tichá a milá dáma – no všetko sa mení v momente, keď sa rozsvietia svetlá a zacvaká spúšť fotoaparátu.





Monika Szabó sa pred objektívom mení na dračicu. (Zdroj: Instagram)

Monika Szabó v plavkách (Zdroj: Instagram)

Pri foteniach sa totiž z Moniky stáva žena, ktorá si doslova podmaní objektív. Jej pohľad, držanie tela, sebavedomie – to všetko robí dojem, ktorý by zahanbil nejednu profesionálnu modelku. A to najlepšie? Táto pôvabná herečka, ktorá hviezdi v seriáli Dunaj, k vašim službám, je mamou dvoch detí! Napriek materstvu sa môže pochváliť postavou, ktorú by jej mohli závidieť aj dvadsiatničky. Štíhla línia, pevné krivky a prirodzená ženskosť – Monika jasne dokazuje, že vek je len číslo a krása nemá žiadne hranice.Jej premena z nenápadnej dámy na žiarivú divu pred fotoaparátom je dôkazom, že pravý sexepíl treba vedieť ukázať v správnej chvíli. A Monika to ovláda dokonale!