Saša Jány o NOVÝCH typoch modeliek: Majú ženy s nedokonalosťami šancu a aké zaujmú najviac?!

BRATISLAVA - Modelingový expert Saša Jány uzavrel ďalšiu kapitolu! Pred pár dňami sa uskutočnilo finále Elite Model Look SR a ČR 2025, po ktorom víťazi zamieria do svetového modelingu. Ako sa ale mení modeling v priebehu rokov?
Finalisti Elite Model Look 2025 boli vybraní z takmer 5 500 záujemcov z Česka a Slovenska. „Ten záujem je čím ďalej, tým väčší. Možno mladá generácia pochopila, že toto je povolanie, ktoré nevyžaduje až taký talent ako je spev alebo balet a možno to nie je až taká drina odmala, takže záujem sa zvyšuje dokonca aj v krajinách, ako je Francúzsko, Dánsko, Španielsko, kde modeling nebol až taký koníček pre mladú generáciu,“ teší sa Saša Jány, ktorý už viac ako 30 rokov vyberá Slovenky a Češky, ktoré potom vidíme na obálkach časopisov.
Predstava o tom, ako sa stať modelkou či modelom, je trochu skreslená. Človek síce môže začať trošku neskôr, ale mal by byť pripravený po stránke sebaprezentácie, sebavedomia, nastavenia cieľov, vedieť dobre komunikovať… „Pripravenosť mladej generácie je veľmi dobrá,“ pochvaľuje si Saša Jány a dodáva: „Ideál krásy sa ale mení, lebo sa mení to, čo mladé ženy chcú… dnes sa vidia v pohodlí,“ vysvetľuje riaditeľ súťaže Elite Model Look pre ČR a SR. Dnes sa mladé ženy identifikujú skôr s mladou úspešnou ženou, o ktorej nehovorí len krása, ale aj jej profesia, charizma a nasadenie. Veľkú rolu zohrali aj sociálne siete. „Platia však striktné miery v bokoch,“ priznáva Jány a potom je to skôr o tom, ako zaujať a ako komunikovať.
VIDEO: Víťazi Elite Model Look SR a ČR 2025: Do svetového modelingu mieria tieto nové tváre so šancami na úspech
Už dávnejšie neplatí ani to, že modelka nemôže mať znamienko, väčší nos či krivý zub. „Dnes sa odlišnosť počíta… možno to začalo práve keď Adela Banášová bola v Elite Model Look, to bol prvý signál, že aj atraktívna žena, ktorá je pre mňa krásna, ale nespĺňa mainstreamový look, je v tom modelingu žiadaná,“ hovorí s tým, že to začalo niekedy v roku 1997. „Nehľadáme dokonalosť,“ dodal. Koľko teda trvá príprava, kým sa niekto stane modelom/modelkou?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%