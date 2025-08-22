Ministerstvo vnútra vyvracia tvrdenia o cateringu do vládnych letiek: SaS vo vyjadreniach zavádza!

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS podľa Ministerstva vnútra (MV) SR účelovo zavádza vo vyjadreniach o nákupe cateringu pre vládne letky za 660 000 eur na dva roky. Rezort tvrdí, že nenakupuje cateringové služby za ceny, ktoré odzneli na piatkovej tlačovej konferencii SaS. Podotkol, že uvedené ceny predstavujú maximálne jednotkové sadzby z rámcovej dohody, ktorá určuje horné limity, nie reálne čerpanie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol tlačový odbor ministerstva.
Rezort podotkol, že tento rok uzatvoril novú rámcovú dohodu, ktorej celkový objem bol stanovený podľa predpokladaného počtu letov a potreby vytvoriť dostatočnú rezervu. „Tento objem však nemusí byť reálne vyčerpaný a závisí od skutočného využitia leteckej techniky,“ doplnil. Za dôležité takisto považuje uviesť, že cateringové položky, ktorých nákup v piatok kritizovala SaS, sa nachádzali aj v predchádzajúcej rámcovej dohode z roku 2021, ktorú uzatvárala vláda s ich účasťou.
Náklady na lety hradí žiadateľ, nie ministerstvo
Ministerstvo ďalej zdôraznilo, že náklady nenesie ministerstvo vnútra. Ako ozrejmilo, lety sa vykonávajú výhradne na základe uznesenia vlády, v zmysle ktorého jedlá a nápoje počas leteckej prepravy osôb zabezpečuje a poskytuje ministerstvo, avšak uhrádzané sú z finančných zdrojov žiadateľa o let. „V prípade letov ministerstva vnútra náklady na občerstvenie z tejto rámcovej dohody predstavujú v priemere na jeden let 756,70 eura,“ doplnilo MV.
Letecký útvar plní aj humanitárne a reprezentatívne úlohy
Rezort pripomenul, že Letecký útvar MV SR nie je len nástrojom vlády a ďalších oprávnených subjektov na zefektívnenie správy štátu, ale plní aj úlohy civilnej ochrany obyvateľstva, poskytovania humanitárnej pomoci a reprezentácie Slovenskej republiky. „Od začiatku platnosti dohody v máji 2025 bolo na účely prepravy ústavných činiteľov a oprávnených osôb v zmysle uznesenia vlády reálne vyčerpaných približne 40 500 eur. Ďalšie čerpanie 11 500 eur pripadlo na evakuačné lety z krízových oblastí modulom Euracare Flight and Shelter, ktoré sú zo 75 percent refundované zo zdrojov Európskej únie,“ poznamenalo ministerstvo.
Dodalo, že letecký útvar zabezpečuje operatívny presun zástupcov štátu, ktorí by inak museli cestovať komerčnými linkami spolu s príslušníkmi Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. „Každé predĺženie rokovania pritom automaticky znamená zrušenie ďalšieho plánovaného programu delegácie, nákup predražených leteniek na poslednú chvíľu a celý rad ďalších problémov. Nejde teda iba o priame finančné náklady, ale aj o nepriame škody, ktorým sa takto predchádza,“ vysvetlilo MV SR.
SaS kritizuje nákup cateringu do vládnej letky
Opozičná SaS v piatok skritizovala ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za nákup cateringu do vládnej letky za 660 000 eur na dva roky. Vyčíta mu, že ide o ďalší predražený nákup v čase konsolidácie. Pýta sa, na čo vláda potrebuje do lietadiel krájané ovocie za viac ako 17 000 eur, čokolády za 18 000 či čipsy za 6000 eur. Vláda by podľa strany mala začať šetriť na sebe a nie na občanoch.