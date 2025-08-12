Obrovská BOLESŤ slovenskej herečky: RAKOVINA v rodine.. PROSÍ o pomoc!

BRATISLAVA - Slovenská herečka prosí o pomoc. S verejnosťou sa podelila o veľmi osobnú a citlivú vec. Jej synovec bojuje s rakovinou...
Diana Klamová prežíva v súkromí náročné obdobie. Ako teraz priznala, jej len 2-ročný synovec bojuje s rakovinou. A preto sa na pomoc s liečbou obrátila na svojich fanúšikov. „Ahojte, idem zazdieľať jednu veľmi osobnú vec, ktorú by som inak takto verejne neriešila, ale chcem pomôcť sestre. Môj 2-ročný synovec už niekoľko mesiacov bojuje s rakovinou. Liečba je dlhá a náročná vo všetkých smeroch, preto teraz prosia o pomoc v tejto výzve," napísala na sociálnu sieť, kde zverejnila aj verejnú zbierku.
Herečkin synovec bol do 13 mesiacov zdravé dieťatko, no všetko sa zmenilo v jednej sekunde. Ako sa uvádza na webe donio.sk, Jedného dňa začal z ničoho nič vracať a Dianina sestra vedela, že to nie je žiadna viróza. „Našťastie moja pani doktorka nič nepodcenila a poslala ma na sono bruška. A vtedy sa náš krásny život behom pár sekúnd zmenil na strach a hrôzu. Na sone našli ložiská na mojej pečeni, ktoré tam nemali čo robiť. Nasledovala okamžitá hospitalizácia a nasledujúci deň CT, ktoré odhalilo, že na pečeni sú metastázy z nádoru, ktorý vychádzal z nadobličky. Na ďalšom vyšetrení odhalili metastázy aj na kostiach," píše sa na webovej stránke.
Od októbra minulého roka začal malý chlapček s náročnou liečbou. „Od októbra minulého roku podstupujem veľmi náročnú liečbu. Mám za sebou viacero operácií, 8 cyklov chemoterapie a vysokodávkovanú chemoterapiu s autológnym transplantom kostnej drene. V liečbe sa nám dobre darilo. Hlavný nádor vyoperovali a metastázy na kostiach zlikvidovala chemoterapia. Pripravovali sme sa na ožarovanie, ktoré som mal toto leto podstúpiť, no výsledky z kontrolného vyšetrenia, nás zastavili. Na mojej pečeni sú ešte stále tri aktívne metastázy, a tak doktori naordinovali ďalšiu, ešte silnejšiu liečbu," píše sa ďalej na stránke. Šimonko potrebuje doplnkovú liečbu, a preto sa obrátili so žiadosťou o pomoc na verejnosť. Pomôcť môžete TU.