Dominika Kavaschová úprimne o viere Mary Bartalos: Treba to REŠPEKTOVAŤ!

BRATISLAVA - Bývalá herečka Mary Bartalos (31) sa pred pár rokmi úplne odrezala od šoubiznisu. Zmenila ju viera a taktiež vstúpila do kresťanského spoločenstva, ktoré je mnohými ľuďmi vnímané ako kontroverzné. K situácii, čo sa deje okolo Márie, sa teraz vyjadrila aj herečka Dominika Kavaschová (36).
Bývalá slovenská herečka Mary Bartalos sa pred rokmi stiahla do úzadí. Síce mala sľubne rozbehnutú rodinu, no ona svoj život zasvätila rodine a Bohu. V roku 2018 sa vydala za fitness trénera Adriána Bartalosa. Dnes je z nej trojnásobná mama synov Noela, Jonatána a Arona. Veľa sa o jej živote nevie, no občas prijme pozvanie do rôznych rozhovorov, kde poodhalí svoj život.
O herečke je známe, že jej život zmenila viera. „Ono to bolo tak, že našla som človeka, s ktorým som sa rozhodla stráviť celý svoj život a zároveň som našla Boha, lebo môj manžel bol ten, ktorý mi povedal o Bohu, ktorý mi začal rozprávať, ktorý mi Boha priblížil naozaj tak, aký je, takého skutočného, ako ho mal možnosť spoznať on. A ja hovorím vždy, že to bola dvojitá dávka lásky, ktorá vstúpila do môjho života, pretože to bola obrovská sila,“ uviedla Mary prednedávnom v podcaste Na kávičku.
Zahráva sa so SEKTOU? Mary Bartalos je súčasťou radikálnej kresťanskej skupiny... Rázny krok MINISTERSTVA kultúry!
Spolu s manželom sú taktiež aj členmi spoločenstva Milosť a práve to pohoršovalo mnohých ľudí. Spoločenstvo je totiž často označované za kontroverzné a niektorí ho považujú aj za sektu. K Mary sa aktuálne vyjadrila aj jej bývala kolegyňa Dominika Kavaschová, s ktorou hrali spolu v seriáli Oteckovia. „Vnímaš čo sa deje okolo M. Bartalos? Boli/ste kamky?" opýtal sa jej zvedavý fanúšik. „Boli sme skôr známe. Mary som vždy vnímala ako veľmi sympatickú láskavú a talentovanú ženu. Vybrala si cestu, treba to rešpektovať. Každá vnímame Boha inak a je to v poriadku," vyjadrila sa Dominika.
