Yxovi zo skupiny Hex robota NESMRDÍ: Jeho dcéra brigáduje na festivale a... NESTRATIL by sa ani on!

TRENČÍN – Na festivale Grape to vždy poriadne žije! Festivalový víkend si prišiel vychutnať aj Yxo – a nezdržal sa tu iba ako hudobný hosť.
Hex hral na festivale Grape už asi 4-krát a pozvanie pirjali znovu. „Ja má veľmi rád chalanov, čo to robia. Sú tu krásni ľudia, je tu fantastická atmosféra, som rád, že som opäť tu“. Vychutnať si však prišiel nielen vlastný koncert s dávkou festivalovej eufórie, ale aj celú víkendovú atmosféru. Yxo je prítomný na celom festivale od začiatku až do konca.
„Som tu zatiaľ s kapelou, ale príde aj Anička a mám tu aj staršiu dcéru Hanku… ona to má veľmi rada. Aj pracuje na festivaloch. Aj včera trošku pracovala tuto v nejakom bare. Fičí na tom," priznal. Je veľa mladých ľudí, ktorí brigádujú po festivaloch a nás zaujímalo, či aj Yxo v minulosti robil niečo iné okrem hudby.
„Kedysi veľmi dávno som robil skladníka v hudobnom vydavateľstve, potom som predával na trhu, robil som aj v umeleckej agentúre a okrem toho už len toto," prezradil. A teda, určite by sa nestratil ani dnes, ak by nerobil muziku. Ak by si mal však vybrať, čím by chcel byť, má v tom jasno. Viac si sa dozviete v rozhovore nižšie.
