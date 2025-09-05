ZÁSNUBY páru z Markízy: Víťazi Love Islandu sa budú brať!

BRATISLAVA - Ich láska začala na televíznych obrazovkách. Zaľúbili sa na Kanárskych ostrovoch v reality šou Love Island. A práve tam po necelom roku vzťahu urobili aj ďalší dôležitý krok. Zasnúbili sa!
Svadba na nečisto: Kiki a Trabo z Love Island si na Grape povedali áno! Plány na ozajstnú sú takéto
Reč je o Kristíne Víglaskej a Michalovi "Trabovi" Trabalíkovi. Dvojica sa do seba zaľúbila v poslednej sérii reality šou Love Island, ktorá sa natáčala na Kanárskych ostrovoch. A práve tam sa zaľúbenci po roku opäť vráili. „Toto miesto? Nostalgia! Písal sa september roku 24, kedy som na Kanároch v hoteli čakal na vstup do vily. Nevedel som, že ťa tam stretnem a môj život a po skončení šou bude otočka o 180,“ napísal pred 4 dňami vyznanie zamilovaný Trabo.
„Každý mesiac zažívame nové príbehy a randíčka jak na Love Islande. Prechádzame ľahšími aj ťažšími obdobiami, no stále ruka v ruke,“ dodal víťaz reality šou, ktorý už v tom čase vedel, že jeho príbeh s Kikou sa posúva o krok ďalej. Po túre v krásnej prírode Kanárskych ostrovov totiž Trabo pokľakol a požiadal svoju milovanú o ruku. A všetko zaznamenával na video. „Budúci Mr. & Mrs. Trabalík,“ napísal k záberom, v ktorých sa budúca nevesta pochválila aj prsteňom. Gratulujeme!
- archívny rozhovor -
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%